В российском городе прошла волна цунами

Волна цунами прошла в Находке
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
Волна прошла практически незаметно, сообщает администрация Фото:
новость из сюжета
На Дальнем Востоке объявлена угроза цунами

Волна цунами в Находке, где ранее была объявлена угроза стихийного бедствия, прошла практически незаметно. Об этом сообщает местная администрация.

«Цунами прошло практически незаметно», — сообщает администрация в своем telegram-канале. Ранее угроза цунами была объявлена как в Находке, так и во Владивостоке.

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Волна цунами в Находке, где ранее была объявлена угроза стихийного бедствия, прошла практически незаметно. Об этом сообщает местная администрация. «Цунами прошло практически незаметно», — сообщает администрация в своем telegram-канале. Ранее угроза цунами была объявлена как в Находке, так и во Владивостоке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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