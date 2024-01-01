В российском городе прошла волна цунами

Волна прошла практически незаметно, сообщает администрация
новость из сюжетаНа Дальнем Востоке объявлена угроза цунами
Волна цунами в Находке, где ранее была объявлена угроза стихийного бедствия, прошла практически незаметно. Об этом сообщает местная администрация.
«Цунами прошло практически незаметно», — сообщает администрация в своем telegram-канале. Ранее угроза цунами была объявлена как в Находке, так и во Владивостоке.
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