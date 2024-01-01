Чем известна единственная в мире правящая королева Дании

Королева Дании отречется от престола 14 января 2024 года

01 января 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Королева Дании Маргрете II создавала эскизы для марок и театральных костюмов Фото: AP/TASS Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении объявила, что отречется от престола 14 января 2024 года после 52 лет правления. URA.RU приводит ее биографию. Жизнь до коронации Маргрете II, единственная правящая королева Дании, родилась в Копенгагене и получила образование в престижных учебных заведениях, включая Кембриджский и Орхусский университеты. Она владела пятью языками и увлекалась искусством, создавая эскизы для марок и театральных костюмов. Как Маргрете внезапно стала королевой Маргрете II взошла на трон в 1972 году после смерти своего отца, Фредерика IX. В Дании королева играет активную роль в государственной жизни. Она участвует в законодательном процессе и высказывается по важным вопросам. Отмечается, что ее муж, принц Хенрик, стремился к титулу короля-консорта, но так и остался принцем. Личная жизнь Маргрете II была замужем за Анри де Лаборд де Монпеза более 50 лет. Их свадьба была скромной, но торжественной, и отмечалась семейными традициями. Пропаганда курения Королева Маргрете II известна своей страстью к курению, что вызывало критику со стороны общественности и прессы. Однако Королевский суд рекомендовал ей не курить в общественных местах, чтобы не пропагандировать вредную привычку. Лишение внуков титулов В 2023 году Маргрете II приняла решение лишить титулов детей своего младшего сына, принца Иоахима. Это решение было мотивированно желанием дать им возможность строить собственную жизнь без королевских обязательств. Родство с русской монархией Королева Дании связана с русской историей через своего предка, Михаила Романова, младшего сына императора Николая I. Отречение от престола В новогодней речи 2023 года Маргрете II объявила о своем отречении от престола, планируя передать трон своему сыну, наследному принцу Фредерику, в 2024 году. Это решение стало отходом от традиции, согласно которой власть передается только после смерти предыдущего правителя. Наследник датского престола принц Фредерик Принц Фредерик готовится принять на себя обязанности правителя Дании, следуя решению своей матери отречься от престола. Это событие нарушает длительную монаршую традицию в Дании. Королева Маргрете II оставила заметный след в истории Дании, как активный и уважаемый монарх, умело совмещая государственные обязанности с личной жизнью и художественными увлечениями. Ее решение отречься от престола открывает новую главу в истории датской монархии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении объявила, что отречется от престола 14 января 2024 года после 52 лет правления. URA.RU приводит ее биографию. Маргрете II, единственная правящая королева Дании, родилась в Копенгагене и получила образование в престижных учебных заведениях, включая Кембриджский и Орхусский университеты. Она владела пятью языками и увлекалась искусством, создавая эскизы для марок и театральных костюмов. Маргрете II взошла на трон в 1972 году после смерти своего отца, Фредерика IX. В Дании королева играет активную роль в государственной жизни. Она участвует в законодательном процессе и высказывается по важным вопросам. Отмечается, что ее муж, принц Хенрик, стремился к титулу короля-консорта, но так и остался принцем. Маргрете II была замужем за Анри де Лаборд де Монпеза более 50 лет. Их свадьба была скромной, но торжественной, и отмечалась семейными традициями. Королева Маргрете II известна своей страстью к курению, что вызывало критику со стороны общественности и прессы. Однако Королевский суд рекомендовал ей не курить в общественных местах, чтобы не пропагандировать вредную привычку. В 2023 году Маргрете II приняла решение лишить титулов детей своего младшего сына, принца Иоахима. Это решение было мотивированно желанием дать им возможность строить собственную жизнь без королевских обязательств. Королева Дании связана с русской историей через своего предка, Михаила Романова, младшего сына императора Николая I. В новогодней речи 2023 года Маргрете II объявила о своем отречении от престола, планируя передать трон своему сыну, наследному принцу Фредерику, в 2024 году. Это решение стало отходом от традиции, согласно которой власть передается только после смерти предыдущего правителя. Принц Фредерик готовится принять на себя обязанности правителя Дании, следуя решению своей матери отречься от престола. Это событие нарушает длительную монаршую традицию в Дании. Королева Маргрете II оставила заметный след в истории Дании, как активный и уважаемый монарх, умело совмещая государственные обязанности с личной жизнью и художественными увлечениями. Ее решение отречься от престола открывает новую главу в истории датской монархии.