Полиция задержала три тысячи мигрантов в новогоднюю ночь в Петербурге

02 января 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Более 100 задержанных могут быть выдворены из России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали для проверки три тысячи иностранных граждан. Источник в правоохранительных органах сообщил, что более 600 человек находятся в России с нарушением миграционного законодательства. «В ходе проверочных мероприятий в целях профилактики правонарушений сотрудниками полиции было доставлено для административного разбирательства из центральной части города около трех тысяч иностранных граждан. Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства», — сообщил источник информацию РИА Новости. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Под вопросом находится пребывание на территории РФ более 100 мигрантов. Решается вопрос об их выдворении за пределы России. В случае депортации мигранты будут содержаться в спецприемниках не более 90 суток с момента постановления об их выдворении из страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в конце декабря 2023 года. Изменения внесены также и в Кодекс РФ об административных правонарушения.

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали для проверки три тысячи иностранных граждан. Источник в правоохранительных органах сообщил, что более 600 человек находятся в России с нарушением миграционного законодательства. «В ходе проверочных мероприятий в целях профилактики правонарушений сотрудниками полиции было доставлено для административного разбирательства из центральной части города около трех тысяч иностранных граждан. Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства», — сообщил источник информацию РИА Новости. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Под вопросом находится пребывание на территории РФ более 100 мигрантов. Решается вопрос об их выдворении за пределы России. В случае депортации мигранты будут содержаться в спецприемниках не более 90 суток с момента постановления об их выдворении из страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в конце декабря 2023 года. Изменения внесены также и в Кодекс РФ об административных правонарушения.