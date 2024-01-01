Полиция задержала три тысячи мигрантов в новогоднюю ночь в Петербурге

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали для проверки три тысячи иностранных граждан. Источник в правоохранительных органах сообщил, что более 600 человек находятся в России с нарушением миграционного законодательства.
«В ходе проверочных мероприятий в целях профилактики правонарушений сотрудниками полиции было доставлено для административного разбирательства из центральной части города около трех тысяч иностранных граждан. Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства», — сообщил источник информацию РИА Новости.
Все нарушители привлечены к административной ответственности. Под вопросом находится пребывание на территории РФ более 100 мигрантов. Решается вопрос об их выдворении за пределы России.
В случае депортации мигранты будут содержаться в спецприемниках не более 90 суток с момента постановления об их выдворении из страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в конце декабря 2023 года. Изменения
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