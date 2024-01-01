01 января 2024

Полиция задержала три тысячи мигрантов в новогоднюю ночь в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинолог. Курган, полиция
Более 100 задержанных могут быть выдворены из России Фото:

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали для проверки три тысячи иностранных граждан. Источник в правоохранительных органах сообщил, что более 600 человек находятся в России с нарушением миграционного законодательства.

«В ходе проверочных мероприятий в целях профилактики правонарушений сотрудниками полиции было доставлено для административного разбирательства из центральной части города около трех тысяч иностранных граждан. Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства», — сообщил источник информацию РИА Новости.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Под вопросом находится пребывание на территории РФ более 100 мигрантов. Решается вопрос об их выдворении за пределы России.

В случае депортации мигранты будут содержаться в спецприемниках не более 90 суток с момента постановления об их выдворении из страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в конце декабря 2023 года. Изменения внесены также и в Кодекс РФ об административных правонарушения.

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В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали для проверки три тысячи иностранных граждан. Источник в правоохранительных органах сообщил, что более 600 человек находятся в России с нарушением миграционного законодательства. «В ходе проверочных мероприятий в целях профилактики правонарушений сотрудниками полиции было доставлено для административного разбирательства из центральной части города около трех тысяч иностранных граждан. Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства», — сообщил источник информацию РИА Новости. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Под вопросом находится пребывание на территории РФ более 100 мигрантов. Решается вопрос об их выдворении за пределы России. В случае депортации мигранты будут содержаться в спецприемниках не более 90 суток с момента постановления об их выдворении из страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в конце декабря 2023 года. Изменения внесены также и в Кодекс РФ об административных правонарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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