Путин поручил содержать мигрантов не более 90 суток перед их депортацией

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
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Президент России Владимир Путин подписал указ о сроке содержания мигрантов в специальных приемниках перед их депортацией. Он составит не более 90 суток. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Мигранты перед депортацией будут содержаться в спецучреждениях не более 90 суток с момента постановления об их выдворении из страны. Если судья решит, что преступление мигранта не соизмеримо с решением о депортации, иностранцу будет назначен штраф до 50 тысяч рублей или обязательные исправительные работы до 200 часов. Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушения.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что из-за большого количество мигрантов Россия рискует «потерять себя». В Госдуме также предложили ввести обязательную «геномную регистрацию» для беженцев. Данная регистрация позволяет исследовать генетические материалы.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о сроке содержания мигрантов в специальных приемниках перед их депортацией. Он составит не более 90 суток. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов. Мигранты перед депортацией будут содержаться в спецучреждениях не более 90 суток с момента постановления об их выдворении из страны. Если судья решит, что преступление мигранта не соизмеримо с решением о депортации, иностранцу будет назначен штраф до 50 тысяч рублей или обязательные исправительные работы до 200 часов. Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушения. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что из-за большого количество мигрантов Россия рискует «потерять себя». В Госдуме также предложили ввести обязательную «геномную регистрацию» для беженцев. Данная регистрация позволяет исследовать генетические материалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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