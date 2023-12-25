Путин поручил содержать мигрантов не более 90 суток перед их депортацией

25 декабря 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил содержать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о сроке содержания мигрантов в специальных приемниках перед их депортацией. Он составит не более 90 суток. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов. Мигранты перед депортацией будут содержаться в спецучреждениях не более 90 суток с момента постановления об их выдворении из страны. Если судья решит, что преступление мигранта не соизмеримо с решением о депортации, иностранцу будет назначен штраф до 50 тысяч рублей или обязательные исправительные работы до 200 часов. Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушения. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что из-за большого количество мигрантов Россия рискует «потерять себя». В Госдуме также предложили ввести обязательную «геномную регистрацию» для беженцев. Данная регистрация позволяет исследовать генетические материалы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о сроке содержания мигрантов в специальных приемниках перед их депортацией. Он составит не более 90 суток. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов. Мигранты перед депортацией будут содержаться в спецучреждениях не более 90 суток с момента постановления об их выдворении из страны. Если судья решит, что преступление мигранта не соизмеримо с решением о депортации, иностранцу будет назначен штраф до 50 тысяч рублей или обязательные исправительные работы до 200 часов. Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушения. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что из-за большого количество мигрантов Россия рискует «потерять себя». В Госдуме также предложили ввести обязательную «геномную регистрацию» для беженцев. Данная регистрация позволяет исследовать генетические материалы.