Baza: на актеров сериала «Мир, дружба, жвачка» напали с ножом. Фото

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Актеры Егор Губарев и Федор Рощин чуть не стали жертвами поножовщины Фото:

В Москве актеры сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егор Губарев и Федор Рощин чуть не стали жертвами поножовщины на станции метро Курская. Посторонний мужчина напал на молодых людей с ножом, но им удалось убежать. Об этом сообщает Baza.

«Актеры Егор Губарев и Федор Рощин едва не стали жертвами поножовщины на станции Курская. Вечером 30 декабря они поссорились с 32-летним пассажиром. <…> Тот бросился на Губарева и Рощина с ножом», — говорится в сообщении. Отмечается, что в конфликт вмешалась полиция, тогда нападавший начал резать себе руки.

URA.RU подало запрос в УМВД по Москве. Ответ ожидается.

Сериал «Мир. Дружба. Жвачка» начал выходить в 2020 году. Он рассказывает о подростках, столкнувшихся с криминальным миром в 90-е годы. Губарев играет главного героя по имени Санька Рябикин, а Федор Рощин — его друга Илью.

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Актер Федор Губарев чуть не стал жертвой поножовщины
Фото:

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В Москве актеры сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егор Губарев и Федор Рощин чуть не стали жертвами поножовщины на станции метро Курская. Посторонний мужчина напал на молодых людей с ножом, но им удалось убежать. Об этом сообщает Baza. «Актеры Егор Губарев и Федор Рощин едва не стали жертвами поножовщины на станции Курская. Вечером 30 декабря они поссорились с 32-летним пассажиром. <…> Тот бросился на Губарева и Рощина с ножом», — говорится в сообщении. Отмечается, что в конфликт вмешалась полиция, тогда нападавший начал резать себе руки. URA.RU подало запрос в УМВД по Москве. Ответ ожидается. Сериал «Мир. Дружба. Жвачка» начал выходить в 2020 году. Он рассказывает о подростках, столкнувшихся с криминальным миром в 90-е годы. Губарев играет главного героя по имени Санька Рябикин, а Федор Рощин — его друга Илью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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