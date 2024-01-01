01 января 2024

Звезда «Уральских пельменей» обручилась с таинственным возлюбленным. Фото

Ксения Корнева получила предложение руки и сердца на Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты "Ural beauty fest 2017". Екатеринбург, свадьба, показ мод, невеста, букет невесты, свадебное платье, женитьба
Кто станет мужем Ксении Корневой — пока тайна Фото:

Звезда команды «Уральские пельмени» Ксения Корнева в новогоднюю ночь приняла предложение выйти замуж. Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале.

«Этой ночью сказала четыре слова: „с Новым годом“ и „да“», — написала кратко девушка. Она выложила фото своей руки на фоне новогодней елки. На безымянном пальце актрисы красуется помолвочное кольцо. При этом Корнева оставила в тайне имя своего избранника.

Пост звезды набрал сотни комментариев. Поклонники дружно поздравили любимицу с волнующим событием и пожелали ей счастья и любви.

Судя по снимку, предложение от таинственного избранника было получено Ксенией в новогоднюю ночь
Судя по снимку, предложение от таинственного избранника было получено Ксенией в новогоднюю ночь
Фото:

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Звезда команды «Уральские пельмени» Ксения Корнева в новогоднюю ночь приняла предложение выйти замуж. Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале. «Этой ночью сказала четыре слова: „с Новым годом“ и „да“», — написала кратко девушка. Она выложила фото своей руки на фоне новогодней елки. На безымянном пальце актрисы красуется помолвочное кольцо. При этом Корнева оставила в тайне имя своего избранника. Пост звезды набрал сотни комментариев. Поклонники дружно поздравили любимицу с волнующим событием и пожелали ей счастья и любви.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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