Кто станет мужем Ксении Корневой — пока тайна
Звезда команды «Уральские пельмени» Ксения Корнева в новогоднюю ночь приняла предложение выйти замуж. Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале.
«Этой ночью сказала четыре слова: „с Новым годом“ и „да“», — написала кратко девушка. Она выложила фото своей руки на фоне новогодней елки. На безымянном пальце актрисы красуется помолвочное кольцо. При этом Корнева оставила в тайне имя своего избранника.
Пост звезды набрал сотни комментариев. Поклонники дружно поздравили любимицу с волнующим событием и пожелали ей счастья и любви.
Судя по снимку, предложение от таинственного избранника было получено Ксенией в новогоднюю ночь
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