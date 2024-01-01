01 января 2024

Прокуратура внесла представление регоператору за невывоз мусора в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные площадки. Челябинск, мусор, мешки с мусором, мусорные площадки
Жители региона обратили внимание на некачественный вывоз твердых коммунальных отходов Фото:

Прокуратура Челябинска внесла представление руководителю ООО «Центр коммунального сервиса», которое является региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В связи с ненадлежащей уборкой мусора с контейнерных площадок в городе Челябинске и многочисленными обращениями граждан 2 января в прокуратуре города Челябинска проведено рабочее совещание с участием прокуроров районов Челябинска, представителей администраций города и районов, заместителя руководителя ООО „Центр коммунального сервиса“. Прокуратурой города руководителю ООО „Центр коммунального сервиса“ внесено представление об устранении нарушений закона», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе совещания обсуждены принимаемые меры, направленные на стабилизацию ситуации с вывозом коммунальных отходов. Ситуация поставлена прокуратурой города на ежедневный контроль.

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Прокуратура Челябинска внесла представление руководителю ООО «Центр коммунального сервиса», которое является региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В связи с ненадлежащей уборкой мусора с контейнерных площадок в городе Челябинске и многочисленными обращениями граждан 2 января в прокуратуре города Челябинска проведено рабочее совещание с участием прокуроров районов Челябинска, представителей администраций города и районов, заместителя руководителя ООО „Центр коммунального сервиса“. Прокуратурой города руководителю ООО „Центр коммунального сервиса“ внесено представление об устранении нарушений закона», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе совещания обсуждены принимаемые меры, направленные на стабилизацию ситуации с вывозом коммунальных отходов. Ситуация поставлена прокуратурой города на ежедневный контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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