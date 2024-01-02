В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет. Видео

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В аэропорту Токио у самолета загорелся двигатель Фото:

Пассажирский самолет загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.

«Самолет Japan Airlines в настоящее время горит, пассажиров эвакуируют», — сообщает японский телеканал. Отмечается, что горит один из двигателей. На месте работают пожарные. Самолет прибыл из Саппоро. На борту были 400 пассажиров и члены экипажа. Всех удалось эвакуировать.

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Пассажирский самолет загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио. Об этом сообщает телеканал NHK. «Самолет Japan Airlines в настоящее время горит, пассажиров эвакуируют», — сообщает японский телеканал. Отмечается, что горит один из двигателей. На месте работают пожарные. Самолет прибыл из Саппоро. На борту были 400 пассажиров и члены экипажа. Всех удалось эвакуировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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