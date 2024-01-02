Пассажирский самолет загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.
«Самолет Japan Airlines в настоящее время горит, пассажиров эвакуируют», — сообщает японский телеканал. Отмечается, что горит один из двигателей. На месте работают пожарные. Самолет прибыл из Саппоро. На борту были 400 пассажиров и члены экипажа. Всех удалось эвакуировать.
Пассажирский самолет загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио. Об этом сообщает телеканал NHK. «Самолет Japan Airlines в настоящее время горит, пассажиров эвакуируют», — сообщает японский телеканал. Отмечается, что горит один из двигателей. На месте работают пожарные. Самолет прибыл из Саппоро. На борту были 400 пассажиров и члены экипажа. Всех удалось эвакуировать.