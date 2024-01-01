01 января 2024

Мишустин выделил 4,6 млрд на ремонт дорог в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, пермский край, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Субсидии на ремонт дорог будут перечислены в течение трех лет Фото:

С 2024 по 2026 годы из федерального бюджета на строительство дорог в Пермском крае будет выделено 4,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, оно размещено на портале правовой информации.

«В 2024 году на ремонт и строительство дорог будет выделено 979 млн рублей, в 2025 — 2 млрд, а в 2026 — 1,6 млрд рублей», — говорится в документе. Деньги будут перечислены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Согласно документу, средства могут быть потрачены на ремонт автодорог и возведение искусственных сооружений. При этом дороги могут быть не только регионального, но и межмуниципального назначения.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 2024 по 2026 годы из федерального бюджета на строительство дорог в Пермском крае будет выделено 4,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, оно размещено на портале правовой информации. «В 2024 году на ремонт и строительство дорог будет выделено 979 млн рублей, в 2025 — 2 млрд, а в 2026 — 1,6 млрд рублей», — говорится в документе. Деньги будут перечислены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Согласно документу, средства могут быть потрачены на ремонт автодорог и возведение искусственных сооружений. При этом дороги могут быть не только регионального, но и межмуниципального назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...