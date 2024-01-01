Мишустин выделил 4,6 млрд на ремонт дорог в Пермском крае

С 2024 по 2026 годы из федерального бюджета на строительство дорог в Пермском крае будет выделено 4,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, оно размещено на портале правовой информации.
«В 2024 году на ремонт и строительство дорог будет выделено 979 млн рублей, в 2025 — 2 млрд, а в 2026 — 1,6 млрд рублей», — говорится в документе. Деньги будут перечислены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Согласно документу, средства могут быть потрачены на ремонт автодорог и возведение искусственных сооружений. При этом дороги могут быть не только регионального, но и межмуниципального назначения.
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