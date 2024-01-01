В ХМАО микрорайон остался без газа и тепла в 30-градусный мороз

В Советском (ХМАО) жители микрорайона Северный пожаловались на проблемы с подачей газа в 30-градусный мороз. Пост опубликован в сообществе «Подслушано Советский ХМАО».
«Город Советский, мкр Северный. С 6 утра проблемы с давлением газа, а последние 2 часа его нет совсем. Звонили 04, 112, но тишина, говорят, проблему ищут. Администрация Советского района, подключайтесь, решайте проблему, иначе будем вынуждены подключать вышестоящие органы. На улице мороз, температура в системе отопления падает, систему отопления разморозим, никто нам не возместит убытки», — сообщают жители.
Администрация в комментариях указала, что ориентировочное время подачи газа — 15.00. Однако, по словам жильцов, в 16.30 подача газа не возобновилась. «Над устранением работает аварийная бригада АО „Газпром газораспределение Север“ — шесть человек и одна единица техники», — сообщили в мэрии.
После 17 часов мэрия Советского района опубликовала пост с заявлением начальника Советского производственно-эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение север» Александра Кулева. Он сообщил, что к устранению аварии привлечена еще одна бригада из соседнего Югорска. «Постараемся закончить работы в кратчайшие сроки», — пообещал Кулев, не назвав, однако, точного времени устранения неполадок.
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