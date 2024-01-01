В ХМАО микрорайон остался без газа и тепла в 30-градусный мороз

В Советском из-за неполадок на газопроводе микрорайон остался без газа в -30

02 января 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Неполадки на газопроводе в Советском устраняют с 6 утра (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Советском (ХМАО) жители микрорайона Северный пожаловались на проблемы с подачей газа в 30-градусный мороз. Пост опубликован в сообществе «Подслушано Советский ХМАО». «Город Советский, мкр Северный. С 6 утра проблемы с давлением газа, а последние 2 часа его нет совсем. Звонили 04, 112, но тишина, говорят, проблему ищут. Администрация Советского района, подключайтесь, решайте проблему, иначе будем вынуждены подключать вышестоящие органы. На улице мороз, температура в системе отопления падает, систему отопления разморозим, никто нам не возместит убытки», — сообщают жители. Администрация в комментариях указала, что ориентировочное время подачи газа — 15.00. Однако, по словам жильцов, в 16.30 подача газа не возобновилась. «Над устранением работает аварийная бригада АО „Газпром газораспределение Север“ — шесть человек и одна единица техники», — сообщили в мэрии. После 17 часов мэрия Советского района опубликовала пост с заявлением начальника Советского производственно-эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение север» Александра Кулева. Он сообщил, что к устранению аварии привлечена еще одна бригада из соседнего Югорска. «Постараемся закончить работы в кратчайшие сроки», — пообещал Кулев, не назвав, однако, точного времени устранения неполадок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Советском (ХМАО) жители микрорайона Северный пожаловались на проблемы с подачей газа в 30-градусный мороз. Пост опубликован в сообществе «Подслушано Советский ХМАО». «Город Советский, мкр Северный. С 6 утра проблемы с давлением газа, а последние 2 часа его нет совсем. Звонили 04, 112, но тишина, говорят, проблему ищут. Администрация Советского района, подключайтесь, решайте проблему, иначе будем вынуждены подключать вышестоящие органы. На улице мороз, температура в системе отопления падает, систему отопления разморозим, никто нам не возместит убытки», — сообщают жители. Администрация в комментариях указала, что ориентировочное время подачи газа — 15.00. Однако, по словам жильцов, в 16.30 подача газа не возобновилась. «Над устранением работает аварийная бригада АО „Газпром газораспределение Север“ — шесть человек и одна единица техники», — сообщили в мэрии. После 17 часов мэрия Советского района опубликовала пост с заявлением начальника Советского производственно-эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение север» Александра Кулева. Он сообщил, что к устранению аварии привлечена еще одна бригада из соседнего Югорска. «Постараемся закончить работы в кратчайшие сроки», — пообещал Кулев, не назвав, однако, точного времени устранения неполадок.