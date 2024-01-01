01 января 2024

В ХМАО возобновили движение по зимнику «Теги — граница Югры»

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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
Работы на зимнике завершены, движение открыто Фото:

В ХМАО открыли движение по автозимнику «село Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в связи с завершением работ. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«С 17.00 2 января 2024 года открыто движение для всех видов транспортных средств по зимней автомобильной дороге „с. Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры“. [Движение возобновлено] в связи с завершением работ», — указано в публикации.

Зимники в ХМАО были закрыт с 29 декабря из-за плохой погоды: снегопада, ветра, ограниченной видимости и снежных заносов. Ограничение вводилось для всех видов транспорта, кроме машин экстренных служб.

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В ХМАО открыли движение по автозимнику «село Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в связи с завершением работ. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «С 17.00 2 января 2024 года открыто движение для всех видов транспортных средств по зимней автомобильной дороге „с. Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры“. [Движение возобновлено] в связи с завершением работ», — указано в публикации. Зимники в ХМАО были закрыт с 29 декабря из-за плохой погоды: снегопада, ветра, ограниченной видимости и снежных заносов. Ограничение вводилось для всех видов транспорта, кроме машин экстренных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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