В ХМАО возобновили движение по зимнику «Теги — граница Югры»

02 января 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Работы на зимнике завершены, движение открыто Фото: Алексей Андронов © URA.RU В ХМАО открыли движение по автозимнику «село Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в связи с завершением работ. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «С 17.00 2 января 2024 года открыто движение для всех видов транспортных средств по зимней автомобильной дороге „с. Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры“. [Движение возобновлено] в связи с завершением работ», — указано в публикации. Зимники в ХМАО были закрыт с 29 декабря из-за плохой погоды: снегопада, ветра, ограниченной видимости и снежных заносов. Ограничение вводилось для всех видов транспорта, кроме машин экстренных служб.

В ХМАО открыли движение по автозимнику «село Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в связи с завершением работ. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «С 17.00 2 января 2024 года открыто движение для всех видов транспортных средств по зимней автомобильной дороге „с. Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры“. [Движение возобновлено] в связи с завершением работ», — указано в публикации. Зимники в ХМАО были закрыт с 29 декабря из-за плохой погоды: снегопада, ветра, ограниченной видимости и снежных заносов. Ограничение вводилось для всех видов транспорта, кроме машин экстренных служб.