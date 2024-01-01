В ХМАО возобновили движение по зимнику «Теги — граница Югры»

В ХМАО открыли движение по автозимнику «село Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в связи с завершением работ. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».
«С 17.00 2 января 2024 года открыто движение для всех видов транспортных средств по зимней автомобильной дороге „с. Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры“. [Движение возобновлено] в связи с завершением работ», — указано в публикации.
Зимники в ХМАО были закрыт с 29 декабря из-за плохой погоды: снегопада, ветра, ограниченной видимости и снежных заносов. Ограничение вводилось для всех видов транспорта, кроме машин экстренных служб.
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