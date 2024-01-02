Происшествия Daily Mail: в районе Манхэттена в Нью-Йорке произошло множество взрывов 02 января 2024 в 18:33 Размер текста - 17 + В Манхэттене прогремело несколько взрывов, пишет Daily Mail (архивное фото) Фото: U.S. Army Garrison / Eric Schultz В районе Манхэттена в Нью-Йорке произошла серия взрывов. Пожарные выехали на место происшествия. Об этом пишет газета Daily Mail. «Возле острова Рузвельта в районе Манхэттена Нью-Йорка произошло множество взрывов», — говорится в материале газеты. Там добавили, что жители во время взрывов ощущали тряску и вибрацию. В данный момент в районе происшествия находится множество вертолетов. Службы экстренной помощи были вызваны на место после получения сообщений о взрыве и разрушениях. Пожарные находятся на месте происшествия и проводят работы по обследованию и поиску источника возможного взрыва, заключили в газете. В районе Манхэттена в Нью-Йорке произошла серия взрывов. Пожарные выехали на место происшествия. Об этом пишет газета Daily Mail. «Возле острова Рузвельта в районе Манхэттена Нью-Йорка произошло множество взрывов», — говорится в материале газеты. Там добавили, что жители во время взрывов ощущали тряску и вибрацию. В данный момент в районе происшествия находится множество вертолетов. Службы экстренной помощи были вызваны на место после получения сообщений о взрыве и разрушениях. Пожарные находятся на месте происшествия и проводят работы по обследованию и поиску источника возможного взрыва, заключили в газете. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям