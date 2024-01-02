Daily Mail: в районе Манхэттена в Нью-Йорке произошло множество взрывов

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В Манхэттене прогремело несколько взрывов, пишет Daily Mail (архивное фото) Фото:

В районе Манхэттена в Нью-Йорке произошла серия взрывов. Пожарные выехали на место происшествия. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Возле острова Рузвельта в районе Манхэттена Нью-Йорка произошло множество взрывов», — говорится в материале газеты. Там добавили, что жители во время взрывов ощущали тряску и вибрацию. В данный момент в районе происшествия находится множество вертолетов.

Службы экстренной помощи были вызваны на место после получения сообщений о взрыве и разрушениях. Пожарные находятся на месте происшествия и проводят работы по обследованию и поиску источника возможного взрыва, заключили в газете.

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В районе Манхэттена в Нью-Йорке произошла серия взрывов. Пожарные выехали на место происшествия. Об этом пишет газета Daily Mail. «Возле острова Рузвельта в районе Манхэттена Нью-Йорка произошло множество взрывов», — говорится в материале газеты. Там добавили, что жители во время взрывов ощущали тряску и вибрацию. В данный момент в районе происшествия находится множество вертолетов. Службы экстренной помощи были вызваны на место после получения сообщений о взрыве и разрушениях. Пожарные находятся на месте происшествия и проводят работы по обследованию и поиску источника возможного взрыва, заключили в газете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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