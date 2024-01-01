01 января 2024

В Пермском крае стартовал фестиваль зимних видов спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Катки. Тюмень, каток, катание на коньках, молодежь, звездный полюс
В Прикамье открыто более 200 катков Фото:

Фестиваль зимних видов спорта начал свою работу в Прикамье 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

«Катки, хоккейные коробки и лыжные базы на все территории региона начали свою работу в 2024 году. В Перми местом притяжения фестиваля стал каток перед Театром-Театром. Катание на нем бесплатное — необходима предварительная запись на портале „умный-спорт.рф“», — говорится в официальном сообществе правительства региона.

Всего на территории Пермского края открыто 211 ледовых катков. Более 130 из них являются бесплатными. Также на территории региона работает 58 лыжных баз.

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Фестиваль зимних видов спорта начал свою работу в Прикамье 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. «Катки, хоккейные коробки и лыжные базы на все территории региона начали свою работу в 2024 году. В Перми местом притяжения фестиваля стал каток перед Театром-Театром. Катание на нем бесплатное — необходима предварительная запись на портале „умный-спорт.рф“», — говорится в официальном сообществе правительства региона. Всего на территории Пермского края открыто 211 ледовых катков. Более 130 из них являются бесплатными. Также на территории региона работает 58 лыжных баз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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