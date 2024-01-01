В Пермском крае стартовал фестиваль зимних видов спорта

В Прикамье открыто более 200 катков
Фестиваль зимних видов спорта начал свою работу в Прикамье 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
«Катки, хоккейные коробки и лыжные базы на все территории региона начали свою работу в 2024 году. В Перми местом притяжения фестиваля стал каток перед Театром-Театром. Катание на нем бесплатное — необходима предварительная запись на портале „умный-спорт.рф“», — говорится в официальном сообществе правительства региона.
Всего на территории Пермского края открыто 211 ледовых катков. Более 130 из них являются бесплатными. Также на территории региона работает 58 лыжных баз.
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