Художник из ЯНАО находится в тяжелом состоянии на Бали. Скрин

02 января 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Ямалец не может транспортироваться в Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU Художник из ЯНАО Александр Казаков находится в тяжелом состоянии на Бали после операции. Ямальцу требуется срочная транспортировка в Россию. Об этом он сообщил в соцсетях. «Будучи на острове Бали [18 декабря] обратился в больницу с болями в животе. Поставили диагноз аппендицит и назначили срочную операцию. Во время нее выяснилось, что это опухоль кишечника, вырезали метр кишки. Теперь требуется срочная транспортировка в Россию спецбортом МЧС или обычным бортом», — слова ямальца передает telegram-канал «NSK». Состояние художника оценивается как тяжелое. По словам Казакова, можно сделать операцию на Бали, однако он считает, что это нежелательно из-за низкого профессионализма местных врачей. Александр уже сменил три госпиталя и потратил более 25000 долларов на свое лечение. Он также сообщил, что ему не хватает денег для перелета в РФ. Фото: Александр Казаков, telegram-канал «NSK», https://t.me/Noyabrsk112/16502

Художник из ЯНАО Александр Казаков находится в тяжелом состоянии на Бали после операции. Ямальцу требуется срочная транспортировка в Россию. Об этом он сообщил в соцсетях. «Будучи на острове Бали [18 декабря] обратился в больницу с болями в животе. Поставили диагноз аппендицит и назначили срочную операцию. Во время нее выяснилось, что это опухоль кишечника, вырезали метр кишки. Теперь требуется срочная транспортировка в Россию спецбортом МЧС или обычным бортом», — слова ямальца передает telegram-канал «NSK». Состояние художника оценивается как тяжелое. По словам Казакова, можно сделать операцию на Бали, однако он считает, что это нежелательно из-за низкого профессионализма местных врачей. Александр уже сменил три госпиталя и потратил более 25000 долларов на свое лечение. Он также сообщил, что ему не хватает денег для перелета в РФ.