Художник из ЯНАО Александр Казаков находится в тяжелом состоянии на Бали после операции. Ямальцу требуется срочная транспортировка в Россию. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Будучи на острове Бали [18 декабря] обратился в больницу с болями в животе. Поставили диагноз аппендицит и назначили срочную операцию. Во время нее выяснилось, что это опухоль кишечника, вырезали метр кишки. Теперь требуется срочная транспортировка в Россию спецбортом МЧС или обычным бортом», — слова ямальца передает telegram-канал «NSK». Состояние художника оценивается как тяжелое.
По словам Казакова, можно сделать операцию на Бали, однако он считает, что это нежелательно из-за низкого профессионализма местных врачей. Александр уже сменил три госпиталя и потратил более 25000 долларов на свое лечение. Он также сообщил, что ему не хватает денег для перелета в РФ.
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