01 января 2024

Художник из ЯНАО находится в тяжелом состоянии на Бали. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец не может транспортироваться в Россию Фото:

Художник из ЯНАО Александр Казаков находится в тяжелом состоянии на Бали после операции. Ямальцу требуется срочная транспортировка в Россию. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Будучи на острове Бали [18 декабря] обратился в больницу с болями в животе. Поставили диагноз аппендицит и назначили срочную операцию. Во время нее выяснилось, что это опухоль кишечника, вырезали метр кишки. Теперь требуется срочная транспортировка в Россию спецбортом МЧС или обычным бортом», — слова ямальца передает telegram-канал «NSK». Состояние художника оценивается как тяжелое.

По словам Казакова, можно сделать операцию на Бали, однако он считает, что это нежелательно из-за низкого профессионализма местных врачей. Александр уже сменил три госпиталя и потратил более 25000 долларов на свое лечение. Он также сообщил, что ему не хватает денег для перелета в РФ.

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Художник из ЯНАО Александр Казаков находится в тяжелом состоянии на Бали после операции. Ямальцу требуется срочная транспортировка в Россию. Об этом он сообщил в соцсетях. «Будучи на острове Бали [18 декабря] обратился в больницу с болями в животе. Поставили диагноз аппендицит и назначили срочную операцию. Во время нее выяснилось, что это опухоль кишечника, вырезали метр кишки. Теперь требуется срочная транспортировка в Россию спецбортом МЧС или обычным бортом», — слова ямальца передает telegram-канал «NSK». Состояние художника оценивается как тяжелое. По словам Казакова, можно сделать операцию на Бали, однако он считает, что это нежелательно из-за низкого профессионализма местных врачей. Александр уже сменил три госпиталя и потратил более 25000 долларов на свое лечение. Он также сообщил, что ему не хватает денег для перелета в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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