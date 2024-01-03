03 января 2024
02 января 2024

В ЯНАО 60 пожарных тушили загоревшийся дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, пламя, огонь, тушение пожара, горящий дом, дом горит
В Тарко-Сале загорелся частный дом Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) 60 пожарных пытались потушить огонь в частном двухэтажном доме. Об этом сообщили в соцсетях.

«В райцентре 2 января загорелся частный двухэтажный дом по улице Миронова. Вызов поступил на номер 112, когда было уже открытое горение. Огонь охватил первый и второй этаж дома, а затем перекинулся на гараж. Задействовано шесть автомобилей автоцистерн и 60 человек личного состава», — рассказали в telegram-канале «сЛУЧилось».

По словам очевидцев, пожар уже потушили. Пострадавших нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) 60 пожарных пытались потушить огонь в частном двухэтажном доме. Об этом сообщили в соцсетях. «В райцентре 2 января загорелся частный двухэтажный дом по улице Миронова. Вызов поступил на номер 112, когда было уже открытое горение. Огонь охватил первый и второй этаж дома, а затем перекинулся на гараж. Задействовано шесть автомобилей автоцистерн и 60 человек личного состава», — рассказали в telegram-канале «сЛУЧилось». По словам очевидцев, пожар уже потушили. Пострадавших нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...