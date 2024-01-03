Происшествия Пожары В ЯНАО 60 пожарных тушили загоревшийся дом. Видео 02 января 2024 в 23:26 Размер текста - 17 + В Тарко-Сале загорелся частный дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) 60 пожарных пытались потушить огонь в частном двухэтажном доме. Об этом сообщили в соцсетях. «В райцентре 2 января загорелся частный двухэтажный дом по улице Миронова. Вызов поступил на номер 112, когда было уже открытое горение. Огонь охватил первый и второй этаж дома, а затем перекинулся на гараж. Задействовано шесть автомобилей автоцистерн и 60 человек личного состава», — рассказали в telegram-канале «сЛУЧилось». По словам очевидцев, пожар уже потушили. Пострадавших нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются. В Тарко-Сале (ЯНАО) 60 пожарных пытались потушить огонь в частном двухэтажном доме. Об этом сообщили в соцсетях. «В райцентре 2 января загорелся частный двухэтажный дом по улице Миронова. Вызов поступил на номер 112, когда было уже открытое горение. Огонь охватил первый и второй этаж дома, а затем перекинулся на гараж. Задействовано шесть автомобилей автоцистерн и 60 человек личного состава», — рассказали в telegram-канале «сЛУЧилось». По словам очевидцев, пожар уже потушили. Пострадавших нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям