В Тарко-Сале загорелся частный дом
В Тарко-Сале (ЯНАО) 60 пожарных пытались потушить огонь в частном двухэтажном доме. Об этом сообщили в соцсетях.
«В райцентре 2 января загорелся частный двухэтажный дом по улице Миронова. Вызов поступил на номер 112, когда было уже открытое горение. Огонь охватил первый и второй этаж дома, а затем перекинулся на гараж. Задействовано шесть автомобилей автоцистерн и 60 человек личного состава», — рассказали в telegram-канале «сЛУЧилось».
По словам очевидцев, пожар уже потушили. Пострадавших нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются.
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