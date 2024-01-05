05 января 2024

Отца малышки, выброшенной с пятого этажа в Екатеринбурге, отправили в СИЗО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, зима, арест, суд, судебный процесс, мера пресечения, автозаки, лишение свободы, задержание
В изоляторе екатеринбуржец пробудет до марта Фото:
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Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку

Екатеринбуржца Илью И., которого обвинили в жестоком убийстве годовалой дочери, заключили под стражу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Верх-Исетского районного суда.

В СИЗО мужчина пробудет два месяца — до 2 марта. Свою вину молодой человек не признал, от общения с прессой отказался.

Трагедия произошла 30 декабря. По предварительным данным, Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Подробнее — в сюжете URA.RU.

Свою вину в убийстве дочери мужчина не признает, но от комментариев отказывается
Свою вину в убийстве дочери мужчина не признает, но от комментариев отказывается
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Екатеринбуржца Илью И., которого обвинили в жестоком убийстве годовалой дочери, заключили под стражу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Верх-Исетского районного суда. В СИЗО мужчина пробудет два месяца — до 2 марта. Свою вину молодой человек не признал, от общения с прессой отказался. Трагедия произошла 30 декабря. По предварительным данным, Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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