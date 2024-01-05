В изоляторе екатеринбуржец пробудет до марта
новость из сюжетаЕкатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку
Екатеринбуржца Илью И., которого обвинили в жестоком убийстве годовалой дочери, заключили под стражу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Верх-Исетского районного суда.
В СИЗО мужчина пробудет два месяца — до 2 марта. Свою вину молодой человек не признал, от общения с прессой отказался.
Трагедия произошла 30 декабря. По предварительным данным, Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Подробнее — в сюжете URA.RU.
Свою вину в убийстве дочери мужчина не признает, но от комментариев отказывается
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.