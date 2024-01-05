В Кольцово назвали список городов, куда можно улететь по низкой цене в 2024 году

Свердловчане в 2024 году смогут купить дешевые билеты на самолет в 26 городов

05 января 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Свердловчане смогут купить дешевые билеты в Магнитогорск, Архангельск, Томск и другие города Фото: Размик Закарян © URA.RU В 2024 году из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) можно будет улететь по льготной цене в 26 городов. Часть направлений будет субсидироваться из бюджета Свердловской области, например, в Архангельск и Ульяновск, часть — из бюджетов принимающих регионов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Губернатор Евгений Куйвашев поручил в бюджете на 2024 год запланировать 430 миллионов рублей на субсидирование межрегиональных авиаперевозок. В этом году, как и в прошлом, регион будет частично компенсировать гражданам стоимость билетов на 14 маршрутах», — заявил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев. По его словам, к списку самых популярных направлений — Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Махачкала, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Саратов, Ставрополь, Тобольск, Томск — добавили также Архангельск и Ульяновск Еще 12 направлений профинансируют из бюджетов других регионов и федеральной казны. Речь о рейсах из Екатеринбурга в Надым, Нижневартовск, Ноябрьск, Нягань, Пензу, Петрозаводск, Салехард, Советский, Урай, Ханты-Мансийск, Белоярский и Сыктывкар.

В 2024 году из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) можно будет улететь по льготной цене в 26 городов. Часть направлений будет субсидироваться из бюджета Свердловской области, например, в Архангельск и Ульяновск, часть — из бюджетов принимающих регионов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Губернатор Евгений Куйвашев поручил в бюджете на 2024 год запланировать 430 миллионов рублей на субсидирование межрегиональных авиаперевозок. В этом году, как и в прошлом, регион будет частично компенсировать гражданам стоимость билетов на 14 маршрутах», — заявил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев. По его словам, к списку самых популярных направлений — Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Махачкала, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Саратов, Ставрополь, Тобольск, Томск — добавили также Архангельск и Ульяновск Еще 12 направлений профинансируют из бюджетов других регионов и федеральной казны. Речь о рейсах из Екатеринбурга в Надым, Нижневартовск, Ноябрьск, Нягань, Пензу, Петрозаводск, Салехард, Советский, Урай, Ханты-Мансийск, Белоярский и Сыктывкар.