05 января 2024
04 января 2024

Мэр Кухарук отчитался об уборке снега с тюменских улиц

В Тюмени за несколько дней выпала почти половина месячной нормы осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, зима, погода, снегопад, танец
В начале января Тюмень накрыли обильные снегопады Фото:

С начала января в Тюмени выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил глава города Руслан Кухарук.

«Тем временем снегопады не прекращаются, за несколько дней января выпала почти половина месячной нормы осадков. Основная задача для подрядчиков сегодня — прометание и очистка дорог от снега, вывоз его на полигоны. Небольшое количество транспорта в городе позволяет активно работать дорожным звеньям не только ночью, но и днем. План основных работ сформирован и выполняется. В день запланирован выход 692 единиц техники и 644 рабочих», — написал Кухарук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что акцент делается уборку снега с пешеходных переходов, внутриквартальных проездов, подходов к остановкам общественного транспорта. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Ранее агентство писало о том, что из-за морозов в Тюмени пришлось отменить выступление Деда Мороза и Тюменского духового оркестра. По данным синоптиков, холодная погода задержится в областной столице до 15 января.

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С начала января в Тюмени выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил глава города Руслан Кухарук. «Тем временем снегопады не прекращаются, за несколько дней января выпала почти половина месячной нормы осадков. Основная задача для подрядчиков сегодня — прометание и очистка дорог от снега, вывоз его на полигоны. Небольшое количество транспорта в городе позволяет активно работать дорожным звеньям не только ночью, но и днем. План основных работ сформирован и выполняется. В день запланирован выход 692 единиц техники и 644 рабочих», — написал Кухарук на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что акцент делается уборку снега с пешеходных переходов, внутриквартальных проездов, подходов к остановкам общественного транспорта. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Ранее агентство писало о том, что из-за морозов в Тюмени пришлось отменить выступление Деда Мороза и Тюменского духового оркестра. По данным синоптиков, холодная погода задержится в областной столице до 15 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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