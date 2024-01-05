Мэр Кухарук отчитался об уборке снега с тюменских улиц

С начала января в Тюмени выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил глава города Руслан Кухарук.
«Тем временем снегопады не прекращаются, за несколько дней января выпала почти половина месячной нормы осадков. Основная задача для подрядчиков сегодня — прометание и очистка дорог от снега, вывоз его на полигоны. Небольшое количество транспорта в городе позволяет активно работать дорожным звеньям не только ночью, но и днем. План основных работ сформирован и выполняется. В день запланирован выход 692 единиц техники и 644 рабочих», — написал Кухарук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что акцент делается уборку снега с пешеходных переходов, внутриквартальных проездов, подходов к остановкам общественного транспорта. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Ранее агентство писало о том, что из-за морозов в Тюмени пришлось отменить выступление Деда Мороза и Тюменского духового оркестра. По данным синоптиков, холодная погода задержится в областной столице до 15 января.
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