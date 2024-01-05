Самолет авиакомпании Utair вернули в Сургут из-за неисправности судна

В самолете не работала система кондиционирования
Самолет авиакомпании Utair не смог улететь из Сургута в Новосибирск из-за неисправности воздушного судна. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Аviaincident.
«Неисправность системы кондиционирования. Рейс UTА 137 по маршруту Сургут — Новосибирск. Возврат на аэродром вылета в город Сургут», — указано в посте.
За разъяснениями журналист агентства обратился в авиакомпанию Utair. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair из Нижневартовска в Тюмень задержали на 8 часов. Пассажиры сообщили о неисправности воздушного судна.
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