05 января 2024
04 января 2024

Самолет авиакомпании Utair вернули в Сургут из-за неисправности судна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, снег, взлетная полоса, аэропорт, зима, utair, споттинг, взлет самолета, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
В самолете не работала система кондиционирования Фото:

Самолет авиакомпании Utair не смог улететь из Сургута в Новосибирск из-за неисправности воздушного судна. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Аviaincident.

«Неисправность системы кондиционирования. Рейс UTА 137 по маршруту Сургут — Новосибирск. Возврат на аэродром вылета в город Сургут», — указано в посте.

За разъяснениями журналист агентства обратился в авиакомпанию Utair. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair из Нижневартовска в Тюмень задержали на 8 часов. Пассажиры сообщили о неисправности воздушного судна.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании Utair не смог улететь из Сургута в Новосибирск из-за неисправности воздушного судна. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Аviaincident. «Неисправность системы кондиционирования. Рейс UTА 137 по маршруту Сургут — Новосибирск. Возврат на аэродром вылета в город Сургут», — указано в посте. За разъяснениями журналист агентства обратился в авиакомпанию Utair. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair из Нижневартовска в Тюмень задержали на 8 часов. Пассажиры сообщили о неисправности воздушного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...