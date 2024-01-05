Почему обострились отношения между Северной и Южной Кореей

КНДР выпустила 200 снарядов по южнокорейским островам

05 января 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Северная Корея обстреляла южнокорейские острова 5 января Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru КНДР 5 января выпустила около 200 снарядов в сторону островов Енпхендо и Пэннендо, подконтрольных Южной Корее. После этого южнокорейские силы провели учебные стрельбы, в которых приняли участие подразделения морской пехоты. URA.RU приводит информацию о том, как развивался конфликт соседствующих государств. «КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья в сторону островов Южной Кореи», — написали в южнокорейском издании Yonhap. Уточняется, что вооруженные силы Северной Кореи совершили более девяти выстрелов в районе мыса Чансан. Перед этим власти Южной Кореи успели дважды отдать приказ об эвакуации жителей острова Енпхендо. Уже после обстрела Енпхендо и Пэннендо южнокорейские ВС провели военные учения. В ходе мероприятий были привлечены к учениям были привлечены самоходные артиллерийские установки K9. Какими были предпосылки нападения на южнокорейские острова Вражда двух стран продолжается с середины XX века. Например, в 2020 году главное издание КНДР «Нодон Синмун» писало о применении военных мер в ответ на «враждебные действия» южнокорейской стороны. Пхеньян заявлял, что Южная Корея распространяла антисеверокорейские листовки близ границы КНДР. «Безжалостные ответные действия будут продолжаться. Наша непобедимая революционная мощная армия отомстит за наш народ, который стал злее, чем когда-либо», — писали в статье. После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября южнокорейская сторона заявила, что опасается внезапной атаки КНДР по примеру радикального движения ХАМАС. Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков сказал, что эскалация возможна, но она будет спровоцирована третьей стороной. В начале 2024 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ин заявил, что нанесет «сокрушительный удар» по Южной Корее и США, если Вашингтон и Сеул выберут путь военной конфронтации. Кроме того, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что в 2024 году наиболее высоки риски военного столкновения КНДР и Южной Кореи. По данным издания, причина тому — провокационная политика в военной сфере со стороны «интервентов» в лице Японии, США и других стран Запада. Как образовались Северная и Южная Кореи В 1910 году Корейский полуостров был присоединен к Японии и находился под ее властью до разгрома страны во Второй мировой войне. В 1945 году на полуострове высадились советские и американские войска. Тогда СССР зашел на территорию страны с севера, а США — с юга. После этого стороны пришли к договоренности разделить государство на две части для более эффективной капитуляции Японии. Позже американская и советская стороны приступили к формированию в государстве переходных правительств, чтобы объединить Корею в одну страну. Однако США и СССР не могли договориться о порядке объединения страны, а именно о проведении выборов и формировании единого правительства. В мае 1948 года в южной части полуострова провели выборы, в результате которых образовалось государство Южная Корея. Новое правительство во главе с президентом Ли Сын Маном начало тесно сотрудничать с США и ориентируется на Запад. Также в северной части полуострова образовалась КНДР, которая по сей день ориентируется на коммунистический строй. Новое государство возглавил Ким Ир Сен. Корейская война В 1950 году затяжной конфликт между соседствующими странами перерос в военные действия. Перемирие было заключено в 1953 году, когда обе стороны поняли, что цена победы в войне может быть слишком велика. После этого конфликт был заморожен, однако государства по-прежнему относились друг к другу с осторожностью. Отношения северной и южной частей полуострова улучшились после налаживания контактов Китая и США. С тех пор покой на полуострове неоднократно нарушался из-за военного присутствия США в Южной Корее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

КНДР 5 января выпустила около 200 снарядов в сторону островов Енпхендо и Пэннендо, подконтрольных Южной Корее. После этого южнокорейские силы провели учебные стрельбы, в которых приняли участие подразделения морской пехоты. URA.RU приводит информацию о том, как развивался конфликт соседствующих государств. «КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья в сторону островов Южной Кореи», — написали в южнокорейском издании Yonhap. Уточняется, что вооруженные силы Северной Кореи совершили более девяти выстрелов в районе мыса Чансан. Перед этим власти Южной Кореи успели дважды отдать приказ об эвакуации жителей острова Енпхендо. Уже после обстрела Енпхендо и Пэннендо южнокорейские ВС провели военные учения. В ходе мероприятий были привлечены к учениям были привлечены самоходные артиллерийские установки K9. Вражда двух стран продолжается с середины XX века. Например, в 2020 году главное издание КНДР «Нодон Синмун» писало о применении военных мер в ответ на «враждебные действия» южнокорейской стороны. Пхеньян заявлял, что Южная Корея распространяла антисеверокорейские листовки близ границы КНДР. После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября южнокорейская сторона заявила, что опасается внезапной атаки КНДР по примеру радикального движения ХАМАС. Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков сказал, что эскалация возможна, но она будет спровоцирована третьей стороной. В начале 2024 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ин заявил, что нанесет «сокрушительный удар» по Южной Корее и США, если Вашингтон и Сеул выберут путь военной конфронтации. Кроме того, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что в 2024 году наиболее высоки риски военного столкновения КНДР и Южной Кореи. По данным издания, причина тому — провокационная политика в военной сфере со стороны «интервентов» в лице Японии, США и других стран Запада. В 1910 году Корейский полуостров был присоединен к Японии и находился под ее властью до разгрома страны во Второй мировой войне. В 1945 году на полуострове высадились советские и американские войска. Тогда СССР зашел на территорию страны с севера, а США — с юга. После этого стороны пришли к договоренности разделить государство на две части для более эффективной капитуляции Японии. Позже американская и советская стороны приступили к формированию в государстве переходных правительств, чтобы объединить Корею в одну страну. Однако США и СССР не могли договориться о порядке объединения страны, а именно о проведении выборов и формировании единого правительства. В мае 1948 года в южной части полуострова провели выборы, в результате которых образовалось государство Южная Корея. Новое правительство во главе с президентом Ли Сын Маном начало тесно сотрудничать с США и ориентируется на Запад. Также в северной части полуострова образовалась КНДР, которая по сей день ориентируется на коммунистический строй. Новое государство возглавил Ким Ир Сен. В 1950 году затяжной конфликт между соседствующими странами перерос в военные действия. Перемирие было заключено в 1953 году, когда обе стороны поняли, что цена победы в войне может быть слишком велика. После этого конфликт был заморожен, однако государства по-прежнему относились друг к другу с осторожностью. Отношения северной и южной частей полуострова улучшились после налаживания контактов Китая и США. С тех пор покой на полуострове неоднократно нарушался из-за военного присутствия США в Южной Корее.