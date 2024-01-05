05 января 2024
04 января 2024

В Перми ищут девушку-подростка, ушедшую из дома в Новый год. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка пропала утром 1 января Фото:

В Перми объявили поиски 17-летней девушки. Она ушла из дома 1 января, сообщают волонтеры поискового отряда Ирины Бухановой в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Саднова Софья Алексеевна, 17 лет. 1 января 2024 года утром ушла из дома (г. Пермь, Орджоникидзевский р-он, ул. Бенгальская). С тех пор местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении.

Уточняется, что девушка была одета в черную куртку с капюшоном, серо-черные джинсы и черные ботинки. Софья была без шапки. У нее светло-русые волосы до лопаток.

Тех, кто ее видел, просят сообщить в полицию
Тех, кто ее видел, просят сообщить в полицию

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В Перми объявили поиски 17-летней девушки. Она ушла из дома 1 января, сообщают волонтеры поискового отряда Ирины Бухановой в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте». «Пропала Саднова Софья Алексеевна, 17 лет. 1 января 2024 года утром ушла из дома (г. Пермь, Орджоникидзевский р-он, ул. Бенгальская). С тех пор местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении. Уточняется, что девушка была одета в черную куртку с капюшоном, серо-черные джинсы и черные ботинки. Софья была без шапки. У нее светло-русые волосы до лопаток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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