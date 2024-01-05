Девушка пропала утром 1 января
В Перми объявили поиски 17-летней девушки. Она ушла из дома 1 января, сообщают волонтеры поискового отряда Ирины Бухановой в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте».
«Пропала Саднова Софья Алексеевна, 17 лет. 1 января 2024 года утром ушла из дома (г. Пермь, Орджоникидзевский р-он, ул. Бенгальская). С тех пор местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении.
Уточняется, что девушка была одета в черную куртку с капюшоном, серо-черные джинсы и черные ботинки. Софья была без шапки. У нее светло-русые волосы до лопаток.
Тех, кто ее видел, просят сообщить в полицию
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