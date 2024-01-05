05 января 2024
04 января 2024

Пьяный пермяк зарезал отца в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк, нож
Инцидент произошел 3 января Фото:

Житель города Чермоз (Пермский край) зарезал отца ножом. Мужчина был пьян, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«Ночью 3 января 2024 года обвиняемый, находясь в доме в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений поссорился с 60-летним отцом. После конфликта обвиняемый вооружился ножом и нанес отцу удар по телу», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что отец мужчины скончался на месте. Обвиняемого заключили под стражу, где он признал свою вину. Следователи собирают доказательства, чтобы передать дело в суд.

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Житель города Чермоз (Пермский край) зарезал отца ножом. Мужчина был пьян, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «Ночью 3 января 2024 года обвиняемый, находясь в доме в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений поссорился с 60-летним отцом. После конфликта обвиняемый вооружился ножом и нанес отцу удар по телу», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что отец мужчины скончался на месте. Обвиняемого заключили под стражу, где он признал свою вину. Следователи собирают доказательства, чтобы передать дело в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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