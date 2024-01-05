Пьяный пермяк зарезал отца в новогодние праздники

Инцидент произошел 3 января
Житель города Чермоз (Пермский край) зарезал отца ножом. Мужчина был пьян, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«Ночью 3 января 2024 года обвиняемый, находясь в доме в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений поссорился с 60-летним отцом. После конфликта обвиняемый вооружился ножом и нанес отцу удар по телу», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что отец мужчины скончался на месте. Обвиняемого заключили под стражу, где он признал свою вину. Следователи собирают доказательства, чтобы передать дело в суд.
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