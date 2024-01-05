Свердловчанка просила у тети деньги на кроватку для дочери, выброшенной из окна

05 января 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Уже после того, как девочка пропала, ее мать занимала у родных деньги на кроватку Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку Жительница Екатеринбурга Ксения И. после того, как написала заявление о пропаже годовалой дочери, приезжала в гости к родственникам и просила деньги на кроватку. Она была в хорошем настроении и даже не рассказала, что ребенок пропал, заявила ее родственница. «Она приезжала к нам, говорила, что малышке негде спать, и взяла у нас деньги на кроватку. Была в хорошем настроении, ничего не рассказывала. Уже сегодня, 5 января, мы прочитали новость о смерти и дозвонились до Ксении. Она спокойно подтвердила», — цитирует Е1.RU тетю екатеринбурженки. Родственница также добавила, что не сомневается в виновности супруги племянницы — Ильи И. По версии следствия, он выбросил годовалую дочь в окно после ссоры с Ксенией и продолжил отмечать Новый год. Труп малышки нашли только 3 января. Женщина подтвердила информацию, которая ранее проходила в СМИ — о том, что в семье племянницы уже умирал ребенок. «Это второй рожденный ребенок, которого он (Илья, — прим. URA.RU) убил. Первого, Тимофея, он ударил. У него был оттек мозга, мальчик стал инвалидом. В больнице он скончался, примерно в том же возрасте, что погибла девочка — год и 9 месяцев. Когда Маша забеременела во второй раз, Илья ударил ее в живот, произошел выкидыш. Спустя время она начала говорить, что ничего этого не было», — заявила собеседница. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. До 2 марта мужчина будет находиться в СИЗО. Подробнее — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Екатеринбурга Ксения И. после того, как написала заявление о пропаже годовалой дочери, приезжала в гости к родственникам и просила деньги на кроватку. Она была в хорошем настроении и даже не рассказала, что ребенок пропал, заявила ее родственница. «Она приезжала к нам, говорила, что малышке негде спать, и взяла у нас деньги на кроватку. Была в хорошем настроении, ничего не рассказывала. Уже сегодня, 5 января, мы прочитали новость о смерти и дозвонились до Ксении. Она спокойно подтвердила», — цитирует Е1.RU тетю екатеринбурженки. Родственница также добавила, что не сомневается в виновности супруги племянницы — Ильи И. По версии следствия, он выбросил годовалую дочь в окно после ссоры с Ксенией и продолжил отмечать Новый год. Труп малышки нашли только 3 января. Женщина подтвердила информацию, которая ранее проходила в СМИ — о том, что в семье племянницы уже умирал ребенок. «Это второй рожденный ребенок, которого он (Илья, — прим. URA.RU) убил. Первого, Тимофея, он ударил. У него был оттек мозга, мальчик стал инвалидом. В больнице он скончался, примерно в том же возрасте, что погибла девочка — год и 9 месяцев. Когда Маша забеременела во второй раз, Илья ударил ее в живот, произошел выкидыш. Спустя время она начала говорить, что ничего этого не было», — заявила собеседница. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. До 2 марта мужчина будет находиться в СИЗО. Подробнее — в сюжете URA.RU.