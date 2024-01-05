Bild: террористы ИГИЛ* прибывают в Германию под видом украинских беженцев

05 января 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Террористы используют фальшивые документы для въезда в Германию, пишет Bild Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Германии за последнее время были задержаны несколько исламистов из Таджикистана, которые планировали теракты на территории ФРГ. Они выдавали себя за беженцев с Украины, что упростило им въезд в страну. Об этом написала немецкая газета Bild со ссылкой на структуры безопасности. «[Они] часто выдают себя за беженцев с Украины, используют фальшивые документы, рассказывают правоохранителям выдуманные истории о пытках и преследовании», — говорится в материале издания, передает ТАСС. Отмечается, что зачастую задержанные граждане часто связаны с группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Газета отмечает, что притворство украинскими беженцами значительно упрощает им въезд в Германию. Ранее правоохранительные органы Германии задержали семь исламистов, планировавших теракт. По данным ведомства, среди задержанных — пять граждан Таджикистана, гражданин Туркменистана и гражданин Киргизии. Отмечалось, что подозреваемые прибыли в ФРГ с территории Украины, передает «Национальная служба новостей». *Террористическая организация, запрещенная на территории России.

В Германии за последнее время были задержаны несколько исламистов из Таджикистана, которые планировали теракты на территории ФРГ. Они выдавали себя за беженцев с Украины, что упростило им въезд в страну. Об этом написала немецкая газета Bild со ссылкой на структуры безопасности. «[Они] часто выдают себя за беженцев с Украины, используют фальшивые документы, рассказывают правоохранителям выдуманные истории о пытках и преследовании», — говорится в материале издания, передает ТАСС. Отмечается, что зачастую задержанные граждане часто связаны с группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Газета отмечает, что притворство украинскими беженцами значительно упрощает им въезд в Германию. Ранее правоохранительные органы Германии задержали семь исламистов, планировавших теракт. По данным ведомства, среди задержанных — пять граждан Таджикистана, гражданин Туркменистана и гражданин Киргизии. Отмечалось, что подозреваемые прибыли в ФРГ с территории Украины, передает «Национальная служба новостей». *Террористическая организация, запрещенная на территории России.