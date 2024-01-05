05 января 2024

Bild: террористы ИГИЛ* прибывают в Германию под видом украинских беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , украина, беженцы, паспорт украины
Террористы используют фальшивые документы для въезда в Германию, пишет Bild Фото:

В Германии за последнее время были задержаны несколько исламистов из Таджикистана, которые планировали теракты на территории ФРГ. Они выдавали себя за беженцев с Украины, что упростило им въезд в страну. Об этом написала немецкая газета Bild со ссылкой на структуры безопасности.

«[Они] часто выдают себя за беженцев с Украины, используют фальшивые документы, рассказывают правоохранителям выдуманные истории о пытках и преследовании», — говорится в материале издания, передает ТАСС. Отмечается, что зачастую задержанные граждане часто связаны с группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Газета отмечает, что притворство украинскими беженцами значительно упрощает им въезд в Германию.

Ранее правоохранительные органы Германии задержали семь исламистов, планировавших теракт. По данным ведомства, среди задержанных — пять граждан Таджикистана, гражданин Туркменистана и гражданин Киргизии. Отмечалось, что подозреваемые прибыли в ФРГ с территории Украины, передает «Национальная служба новостей».

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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В Германии за последнее время были задержаны несколько исламистов из Таджикистана, которые планировали теракты на территории ФРГ. Они выдавали себя за беженцев с Украины, что упростило им въезд в страну. Об этом написала немецкая газета Bild со ссылкой на структуры безопасности. «[Они] часто выдают себя за беженцев с Украины, используют фальшивые документы, рассказывают правоохранителям выдуманные истории о пытках и преследовании», — говорится в материале издания, передает ТАСС. Отмечается, что зачастую задержанные граждане часто связаны с группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Газета отмечает, что притворство украинскими беженцами значительно упрощает им въезд в Германию. Ранее правоохранительные органы Германии задержали семь исламистов, планировавших теракт. По данным ведомства, среди задержанных — пять граждан Таджикистана, гражданин Туркменистана и гражданин Киргизии. Отмечалось, что подозреваемые прибыли в ФРГ с территории Украины, передает «Национальная служба новостей». *Террористическая организация, запрещенная на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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