05 января 2024

Свердловчанин забыл потушить сигарету и сгорел вместе с квартирой. Фото

В Карпинске при пожаре в квартире из-за непотушенной сигареты сгорел мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия случилась на улице Федорова в Карпинске Фото:

В Карпинске (Свердловская область) при пожаре в квартире на улице Федорова погиб 58-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание началось из-за непотушенной сигареты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Причина возникновения пожара — это неосторожное обращение с огнем при курении, так как горело домашнее имущество под погибшим», — пояснил дознаватель отдела надзорной деятельности Дмитрий Юхименко. Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже дома на Федорова поступило спасателям 4 января в 22:49, потушили огонь в 23:03.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Из подъезда пришлось эвакуировать девять человек, в том числе трех детей.

Фото:

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В Карпинске (Свердловская область) при пожаре в квартире на улице Федорова погиб 58-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание началось из-за непотушенной сигареты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Причина возникновения пожара — это неосторожное обращение с огнем при курении, так как горело домашнее имущество под погибшим», — пояснил дознаватель отдела надзорной деятельности Дмитрий Юхименко. Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже дома на Федорова поступило спасателям 4 января в 22:49, потушили огонь в 23:03. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Из подъезда пришлось эвакуировать девять человек, в том числе трех детей.
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