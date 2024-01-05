В Карпинске (Свердловская область) при пожаре в квартире на улице Федорова погиб 58-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание началось из-за непотушенной сигареты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Причина возникновения пожара — это неосторожное обращение с огнем при курении, так как горело домашнее имущество под погибшим», — пояснил дознаватель отдела надзорной деятельности Дмитрий Юхименко. Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже дома на Федорова поступило спасателям 4 января в 22:49, потушили огонь в 23:03.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Из подъезда пришлось эвакуировать девять человек, в том числе трех детей.
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