В Губкинском (ЯНАО) на время рождественской службы с 6 на 7 января перекроют участок дороги по улице Нефтяников вдоль храма святителя Николая Мирликийского. Об этом сообщила администрация города.
«Уважаемые губкинцы! В связи с проведением мероприятия, посвященного Рождественскому богослужению с 20:00 6 января до 06:00 7 января будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Нефтяников вдоль храма», — пишет администрация в telegram-канале. Там уточнили, что божественная литургия в честь Рождества Христова в храме святителя Николая Мирликийского состоится 6 января в 23:30.
На территории ЯНАО в ночь на 7 января спрогнозировали небольшой снег и морозы до -38 градусов. Синоптики обещают юго-западный и западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
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