04 января 2024
03 января 2024

В ЯНАО перекроют дорогу на время рождественского богослужения. Скрин

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Божественная литургия в храме Архангела Михаила села Новоипатово. Свердловская область, иконы, храм, верующие, церковь, храм архангела михаила, прихожане, религия, верующие в храме, христианство, православие
В Губкинском перекроют дорогу вдоль храма (архивное фото) Фото:

В Губкинском (ЯНАО) на время рождественской службы с 6 на 7 января перекроют участок дороги по улице Нефтяников вдоль храма святителя Николая Мирликийского. Об этом сообщила администрация города.

«Уважаемые губкинцы! В связи с проведением мероприятия, посвященного Рождественскому богослужению с 20:00 6 января до 06:00 7 января будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Нефтяников вдоль храма», — пишет администрация в telegram-канале. Там уточнили, что божественная литургия в честь Рождества Христова в храме святителя Николая Мирликийского состоится 6 января в 23:30.

На территории ЯНАО в ночь на 7 января спрогнозировали небольшой снег и морозы до -38 градусов. Синоптики обещают юго-западный и западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

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В Губкинском (ЯНАО) на время рождественской службы с 6 на 7 января перекроют участок дороги по улице Нефтяников вдоль храма святителя Николая Мирликийского. Об этом сообщила администрация города. «Уважаемые губкинцы! В связи с проведением мероприятия, посвященного Рождественскому богослужению с 20:00 6 января до 06:00 7 января будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Нефтяников вдоль храма», — пишет администрация в telegram-канале. Там уточнили, что божественная литургия в честь Рождества Христова в храме святителя Николая Мирликийского состоится 6 января в 23:30. На территории ЯНАО в ночь на 7 января спрогнозировали небольшой снег и морозы до -38 градусов. Синоптики обещают юго-западный и западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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