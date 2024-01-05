В Челябинске девушка-хозяйка квартиры, которая пригласила друзей на вечеринку, облила гостей кипятком в отместку за дымовую шашку, зажженную в жилище. Об этом сообщают участники вечеринки.
«В Челябинске 21-летняя хозяйка вписки облила кипятком своих гостей за то, что те подкинули ей дымовую шашку на кухню. Незадолго до этого на вечеринку приходила полиция и оштрафовала девушку за нарушение тишины», — приводит слова одного из участников telegram-канал SHOT. Молодежь собиралась на вечеринку в квартире на улице Профессора Благих.
В момент, когда хозяйка готовила угощение, на кухню к ней подкинули дымовую шашку. В отместку обиженная девушка облила гостей кипятком. Обе шутки закончились неудачно. От рук хозяйки пострадал парень, который получил ожоги второй степени, местами по телу пошли волдыри.
Пострадавший заявил, что не будет подавать заявление в полицию на хозяйку квартиры со словами «бог накажет». Девушка раскаивается в совершенном деянии поясняют в SHOT. Инцидентом с кипятком и нарушением тишины и покоя граждан разбирается полиция.
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