05 января 2024
04 января 2024

В ХМАО машина на скорости влетела в стоящую фуру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель фуры менял колеса, когда произошла авария Фото:

В ХМАО легковушка на скорости врезалась в обездвиженную фуру. Об этом сообщил очевидец.

«В Солнечном произошла сильная авария, предположительно с погибшими. Фура стояла, меняла колеса, а легковушка влетела в нее сзади», — передает слова свидетеля произошедшего telegram-канал «СВЕТ Сургут ХМАО».

Официального комментария о произошедшем еще не было. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ от них ожидается.

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В ХМАО легковушка на скорости врезалась в обездвиженную фуру. Об этом сообщил очевидец. «В Солнечном произошла сильная авария, предположительно с погибшими. Фура стояла, меняла колеса, а легковушка влетела в нее сзади», — передает слова свидетеля произошедшего telegram-канал «СВЕТ Сургут ХМАО». Официального комментария о произошедшем еще не было. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ от них ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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