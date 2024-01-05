Водитель фуры менял колеса, когда произошла авария
В ХМАО легковушка на скорости врезалась в обездвиженную фуру. Об этом сообщил очевидец.
«В Солнечном произошла сильная авария, предположительно с погибшими. Фура стояла, меняла колеса, а легковушка влетела в нее сзади», — передает слова свидетеля произошедшего telegram-канал «СВЕТ Сургут ХМАО».
Официального комментария о произошедшем еще не было. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ от них ожидается.
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