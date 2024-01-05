Происшествия В Театре Луны прорвало трубу с кипятком во время балета «Щелкунчик» 05 января 2024 в 23:16 Размер текста - 17 + Прорыв трубы произошел прямо во время постановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В московском театре Луны на улице Малая Ордынка прорвало отопление во время показа балета «Щелкунчик». Инцидент произошел вечером 5 января, сообщают столичные журналисты. «В московском театре Луны во время постановки („Щелкунчик“ — прим. URA.RU) прорвало трубу отопления. Коммунальное бедствие администрация театра обнаружила в 19:30. На место вызваны экстренные службы города», — передает МК . RU. Зрителям пришлось покинуть помещение театра. В результате происшествия пострадавших нет. Аварийная бригада выяснила, что причиной прорыва труб стали холода. Сейчас коммунальщики занимаются устранением последствий. В администрации театра пообещали компенсировать затраты на билеты всем 360 зрителям. В ближайшие дни спектакли могут отменить. В московском театре Луны на улице Малая Ордынка прорвало отопление во время показа балета «Щелкунчик». Инцидент произошел вечером 5 января, сообщают столичные журналисты. «В московском театре Луны во время постановки („Щелкунчик“ — прим. URA.RU) прорвало трубу отопления. Коммунальное бедствие администрация театра обнаружила в 19:30. На место вызваны экстренные службы города», — передает МК.RU. Зрителям пришлось покинуть помещение театра. В результате происшествия пострадавших нет. Аварийная бригада выяснила, что причиной прорыва труб стали холода. Сейчас коммунальщики занимаются устранением последствий. В администрации театра пообещали компенсировать затраты на билеты всем 360 зрителям. В ближайшие дни спектакли могут отменить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям