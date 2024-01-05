05 января 2024

В Театре Луны прорвало трубу с кипятком во время балета «Щелкунчик»

© Служба новостей «URA.RU»
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Балет Щелкунчик. Курган, щелкунчик, балет
Прорыв трубы произошел прямо во время постановки Фото:

В московском театре Луны на улице Малая Ордынка прорвало отопление во время показа балета «Щелкунчик». Инцидент произошел вечером 5 января, сообщают столичные журналисты.

«В московском театре Луны во время постановки („Щелкунчик“ — прим. URA.RU) прорвало трубу отопления. Коммунальное бедствие администрация театра обнаружила в 19:30. На место вызваны экстренные службы города», — передает МК.RU. Зрителям пришлось покинуть помещение театра. В результате происшествия пострадавших нет.

Аварийная бригада выяснила, что причиной прорыва труб стали холода. Сейчас коммунальщики занимаются устранением последствий. В администрации театра пообещали компенсировать затраты на билеты всем 360 зрителям. В ближайшие дни спектакли могут отменить.

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В московском театре Луны на улице Малая Ордынка прорвало отопление во время показа балета «Щелкунчик». Инцидент произошел вечером 5 января, сообщают столичные журналисты. «В московском театре Луны во время постановки („Щелкунчик“ — прим. URA.RU) прорвало трубу отопления. Коммунальное бедствие администрация театра обнаружила в 19:30. На место вызваны экстренные службы города», — передает МК.RU. Зрителям пришлось покинуть помещение театра. В результате происшествия пострадавших нет. Аварийная бригада выяснила, что причиной прорыва труб стали холода. Сейчас коммунальщики занимаются устранением последствий. В администрации театра пообещали компенсировать затраты на билеты всем 360 зрителям. В ближайшие дни спектакли могут отменить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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