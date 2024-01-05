В Перми детей, запертых в ТРЦ «iMall Эспланада», тошнило прямо на парковке

06 января 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Пермяки утверждают, что не могли покинуть парковку ТРЦ в течение нескольких часов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми автомобили оказались заперты на подземной стоянке в ТРЦ «iMall Эспланада». По словам очевидцев, у многих людей кружилась голова, а нескольких детей стошнило. «Несколько сотен автомобилей оказались заперты, люди надышались выхлопными газами. Из-за сбоя в системе пропуска пермяки часами не могли выехать с парковки ТРЦ, вентиляция не справлялась. У многих людей кружилась голова, нескольких детей стошнило прямо на парковке», — горожан цитирует Properm. В администрации развлекательного центра пояснили, что проблема 4 января была с 21:00 до 22:00. Выезд с парковки «iMall Эспланада» был осложнен пробкой на улице Петропавловская, где есть проблемы с работой светофора. Администрация ТРЦ не смогла оперативного подключиться к решению вопроса, так как рабочий день закончился. С ситуацией самостоятельно справились сотрудники парковки. «Дополнительную оплату не взымали. Шлагбаум поднимали, когда можно было выехать на Петропавловскую», — рассказали собеседники пермского издания. В администрации подчеркивают, что несколько сотен машин в пробке на парковке не могли стоять. Скорую туда не вызывали. Единственный вызов медиков был зафиксирован 4 января в кафе на территории ТРЦ.

В Перми автомобили оказались заперты на подземной стоянке в ТРЦ «iMall Эспланада». По словам очевидцев, у многих людей кружилась голова, а нескольких детей стошнило. «Несколько сотен автомобилей оказались заперты, люди надышались выхлопными газами. Из-за сбоя в системе пропуска пермяки часами не могли выехать с парковки ТРЦ, вентиляция не справлялась. У многих людей кружилась голова, нескольких детей стошнило прямо на парковке», — горожан цитирует Properm. В администрации развлекательного центра пояснили, что проблема 4 января была с 21:00 до 22:00. Выезд с парковки «iMall Эспланада» был осложнен пробкой на улице Петропавловская, где есть проблемы с работой светофора. Администрация ТРЦ не смогла оперативного подключиться к решению вопроса, так как рабочий день закончился. С ситуацией самостоятельно справились сотрудники парковки. «Дополнительную оплату не взымали. Шлагбаум поднимали, когда можно было выехать на Петропавловскую», — рассказали собеседники пермского издания. В администрации подчеркивают, что несколько сотен машин в пробке на парковке не могли стоять. Скорую туда не вызывали. Единственный вызов медиков был зафиксирован 4 января в кафе на территории ТРЦ.