Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями

06 января 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин рассчитывает вернуться к своим обязанностям 6 января Фото: Официальный сайт президента Украины Глава Пентагона Ллойд Остин оказался в больнице с осложнениями после плановой медпроцедуры. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер. «Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида», — говорится в сообщении. Причиной стали осложнения, которые начались после недавней плановой медицинской процедуры. По словам Райдера, министр быстро выздоравливает, поэтому планирует приступить к своей работе уже 6 января. Однако в сообщении отметили, что в любое время заместитель министра обороны готов действовать от имени главы ведомства и выполнять его деятельность.

Глава Пентагона Ллойд Остин оказался в больнице с осложнениями после плановой медпроцедуры. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер. «Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида», — говорится в сообщении. Причиной стали осложнения, которые начались после недавней плановой медицинской процедуры. По словам Райдера, министр быстро выздоравливает, поэтому планирует приступить к своей работе уже 6 января. Однако в сообщении отметили, что в любое время заместитель министра обороны готов действовать от имени главы ведомства и выполнять его деятельность.