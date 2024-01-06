Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями

Ллойд Остин рассчитывает вернуться к своим обязанностям 6 январяФото: Официальный сайт президента Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин оказался в больнице с осложнениями после плановой медпроцедуры. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
«Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида», — говорится в сообщении. Причиной стали осложнения, которые начались после недавней плановой медицинской процедуры.
По словам Райдера, министр быстро выздоравливает, поэтому планирует приступить к своей работе уже 6 января. Однако в сообщении отметили, что в любое время заместитель министра обороны готов действовать от имени главы ведомства и выполнять его деятельность.
Глава Пентагона Ллойд Остин оказался в больнице с осложнениями после плановой медпроцедуры. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер. «Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида», — говорится в сообщении. Причиной стали осложнения, которые начались после недавней плановой медицинской процедуры. По словам Райдера, министр быстро выздоравливает, поэтому планирует приступить к своей работе уже 6 января. Однако в сообщении отметили, что в любое время заместитель министра обороны готов действовать от имени главы ведомства и выполнять его деятельность.