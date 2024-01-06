Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
Ллойд Остин рассчитывает вернуться к своим обязанностям 6 января Фото:

Глава Пентагона Ллойд Остин оказался в больнице с осложнениями после плановой медпроцедуры. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

«Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида», — говорится в сообщении. Причиной стали осложнения, которые начались после недавней плановой медицинской процедуры.

По словам Райдера, министр быстро выздоравливает, поэтому планирует приступить к своей работе уже 6 января. Однако в сообщении отметили, что в любое время заместитель министра обороны готов действовать от имени главы ведомства и выполнять его деятельность.

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Глава Пентагона Ллойд Остин оказался в больнице с осложнениями после плановой медпроцедуры. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер. «Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида», — говорится в сообщении. Причиной стали осложнения, которые начались после недавней плановой медицинской процедуры. По словам Райдера, министр быстро выздоравливает, поэтому планирует приступить к своей работе уже 6 января. Однако в сообщении отметили, что в любое время заместитель министра обороны готов действовать от имени главы ведомства и выполнять его деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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