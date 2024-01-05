Происшествия В свердловском городе голый мужчина бегает за людьми. Скрин 06 января 2024 в 04:51 Размер текста - 17 + Голый мужчина устроил погоню за людьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Туринске (Свердловская область) голый мужчина бегает за местными жителями. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Очень странные дела происходят в Туринске. Там голый терминатор гоняется за людьми. Из-за чего он это делает и куда дел свою одежду, непонятно», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На скрине видно, что мужчина преследует человека, который от него убегает. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел МВД России по Туринскому району. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург», https://t.me/zloy_ekb/22370 В Туринске (Свердловская область) голый мужчина бегает за местными жителями. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Очень странные дела происходят в Туринске. Там голый терминатор гоняется за людьми. Из-за чего он это делает и куда дел свою одежду, непонятно», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На скрине видно, что мужчина преследует человека, который от него убегает. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел МВД России по Туринскому району. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям