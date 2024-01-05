05 января 2024

В свердловском городе голый мужчина бегает за людьми. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Голый мужчина устроил погоню за людьми Фото:

В Туринске (Свердловская область) голый мужчина бегает за местными жителями. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«Очень странные дела происходят в Туринске. Там голый терминатор гоняется за людьми. Из-за чего он это делает и куда дел свою одежду, непонятно», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На скрине видно, что мужчина преследует человека, который от него убегает.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел МВД России по Туринскому району. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Туринске (Свердловская область) голый мужчина бегает за местными жителями. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Очень странные дела происходят в Туринске. Там голый терминатор гоняется за людьми. Из-за чего он это делает и куда дел свою одежду, непонятно», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На скрине видно, что мужчина преследует человека, который от него убегает. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел МВД России по Туринскому району. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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