Голый мужчина устроил погоню за людьми
В Туринске (Свердловская область) голый мужчина бегает за местными жителями. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«Очень странные дела происходят в Туринске. Там голый терминатор гоняется за людьми. Из-за чего он это делает и куда дел свою одежду, непонятно», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На скрине видно, что мужчина преследует человека, который от него убегает.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел МВД России по Туринскому району. На момент публикации ответ получить не удалось.
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