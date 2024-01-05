05 января 2024
04 января 2024

В Нижневартовске произошла массовая авария. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП Челябинск - Златоуст
В аварию попало сразу пять водителей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в аварию попали пять машин. Об этом сообщил очевидец.

«Сегодня около 00:00 у перекрестка улиц Ленина и Нефтяников столкнулись сразу пять автомобилей. Обошлось без пострадавших. Один из водителей не успел затормозить и спровоцировал массовую аварию», — написал очевидец в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.

Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) в аварию попали пять машин. Об этом сообщил очевидец. «Сегодня около 00:00 у перекрестка улиц Ленина и Нефтяников столкнулись сразу пять автомобилей. Обошлось без пострадавших. Один из водителей не успел затормозить и спровоцировал массовую аварию», — написал очевидец в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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