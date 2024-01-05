В аварию попало сразу пять водителей
В Нижневартовске (ХМАО) в аварию попали пять машин. Об этом сообщил очевидец.
«Сегодня около 00:00 у перекрестка улиц Ленина и Нефтяников столкнулись сразу пять автомобилей. Обошлось без пострадавших. Один из водителей не успел затормозить и спровоцировал массовую аварию», — написал очевидец в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.
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