Происшествия ДТП В Нижневартовске произошла массовая авария. Фото 06 января 2024 в 07:00 Размер текста - 17 + В аварию попало сразу пять водителей Фото: Алексей Казанцев © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) в аварию попали пять машин. Об этом сообщил очевидец. «Сегодня около 00:00 у перекрестка улиц Ленина и Нефтяников столкнулись сразу пять автомобилей. Обошлось без пострадавших. Один из водителей не успел затормозить и спровоцировал массовую аварию», — написал очевидец в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается. Фото: telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск», https://t.me/nv86_crab/18213 В Нижневартовске (ХМАО) в аварию попали пять машин. Об этом сообщил очевидец. «Сегодня около 00:00 у перекрестка улиц Ленина и Нефтяников столкнулись сразу пять автомобилей. Обошлось без пострадавших. Один из водителей не успел затормозить и спровоцировал массовую аварию», — написал очевидец в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям