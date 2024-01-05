Происшествия Сургутяне в Новом году лишились уже 207,5 тысяч, продавая свои вещи в интернете 06 января 2024 в 11:44 Размер текста - 17 + Сургутянки пытались продать вещи, но лишились денег Фото: Илья Московец © URA.RU Уже в 2024 году мошенники обокрали двух сургутянок, которые продавали свои вещи в интернете, суммарно на 207,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. «С начала года двое сургутян лишились денег, продавая товар на сайте бесплатных объявлений. <…> Поступило заявление от 22-летней девушки, которая продавала коньки. <…> Сумма ущерба составила более 96 000 рублей. <> 53-летняя местная жительница продавала посуду. <…> Злоумышленником был оформлен онлайн кредит на сумму 30000 рублей и перевод всех имеющихся денежных средств в сумме 81 500 рублей», — написано на сайте ведомства. По обеим ситуациям возбуждены уголовные дела. Сотрудники МВД просят внимательнее относиться к данным своей карты и соблюдать правила безопасности, чтобы защититься от мошенников. Уже в 2024 году мошенники обокрали двух сургутянок, которые продавали свои вещи в интернете, суммарно на 207,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. «С начала года двое сургутян лишились денег, продавая товар на сайте бесплатных объявлений. <…> Поступило заявление от 22-летней девушки, которая продавала коньки. <…> Сумма ущерба составила более 96 000 рублей. <> 53-летняя местная жительница продавала посуду. <…> Злоумышленником был оформлен онлайн кредит на сумму 30000 рублей и перевод всех имеющихся денежных средств в сумме 81 500 рублей», — написано на сайте ведомства. По обеим ситуациям возбуждены уголовные дела. Сотрудники МВД просят внимательнее относиться к данным своей карты и соблюдать правила безопасности, чтобы защититься от мошенников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям