Axios: Израиль призывает страны выступить против суда ООН

МИД Израиля призывает отвернуть обвинения в геноциде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

МИД Израиля призвал посольства оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступали против инициированного ЮАР процесса в суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом говорится в срочной телеграмме, отправленной израильским дипведомством.

«Стратегической целью Израиля является отклонение судом запроса о судебном запрете, воздержание от признания действий Тель-Авива в секторе Газа геноцидом и признание, что израильские военные действуют в соответствии с международным правом. Мы просим сделать немедленное публичное заявление о том, что ваша страна отвергает безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля», — сообщает Axios со ссылкой на телеграмму.

МИД Израиля требует, чтобы в заявлениях были подчеркнуты усилия страны по увеличению гуманитарной помощи населению анклава и уменьшению числа жертв среди мирных жителей. По информации издания, израильским послам поручено получить заявления до 11 января.

Ранее Израиль расширил военные действия на юге сектора Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ намерен сражаться до конца с применением передовых технологий.