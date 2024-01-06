Axios: Израиль призывает страны выступить против суда ООН

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
МИД Израиля призывает отвернуть обвинения в геноциде Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

МИД Израиля призвал посольства оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступали против инициированного ЮАР процесса в суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом говорится в срочной телеграмме, отправленной израильским дипведомством.

«Стратегической целью Израиля является отклонение судом запроса о судебном запрете, воздержание от признания действий Тель-Авива в секторе Газа геноцидом и признание, что израильские военные действуют в соответствии с международным правом. Мы просим сделать немедленное публичное заявление о том, что ваша страна отвергает безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля», — сообщает Axios со ссылкой на телеграмму.

МИД Израиля требует, чтобы в заявлениях были подчеркнуты усилия страны по увеличению гуманитарной помощи населению анклава и уменьшению числа жертв среди мирных жителей. По информации издания, израильским послам поручено получить заявления до 11 января.

Ранее Израиль расширил военные действия на юге сектора Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ намерен сражаться до конца с применением передовых технологий.

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МИД Израиля призвал посольства оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступали против инициированного ЮАР процесса в суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом говорится в срочной телеграмме, отправленной израильским дипведомством. «Стратегической целью Израиля является отклонение судом запроса о судебном запрете, воздержание от признания действий Тель-Авива в секторе Газа геноцидом и признание, что израильские военные действуют в соответствии с международным правом. Мы просим сделать немедленное публичное заявление о том, что ваша страна отвергает безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля», — сообщает Axios со ссылкой на телеграмму. МИД Израиля требует, чтобы в заявлениях были подчеркнуты усилия страны по увеличению гуманитарной помощи населению анклава и уменьшению числа жертв среди мирных жителей. По информации издания, израильским послам поручено получить заявления до 11 января. Ранее Израиль расширил военные действия на юге сектора Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ намерен сражаться до конца с применением передовых технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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