Челябинские туристы не могут добраться до пони-кафе из-за нечищеных дорог. Фото, видео

06 января 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Люди убирали снег своими силами, но бесконечно это продолжаться не может Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за нечищеных от снега дорог челябинские туристы не могут добраться до итальянского пони-кафе в Григорьевских садах Каслинского района. Об этом рассказала управляющая Ольга Сегаль. «6 и 7 января 2024 года, в виду плохой расчистки дорог, ведущих в Григорьевские сады Итальянское пони-кафе будет закрыто. Осуществлять доставку так же не представляется возможным», — написала Сегаль в telegram-канале «Все в Григорьевские сады!». С ее слов, дороги в Каслинском районе, где находится пони-кафе, не чистят от снега все праздники. Проехать в Григорьевские сады, как и к домам, нельзя даже на внедорожнике. Люди убирали снег своими силами, но бесконечно это продолжаться не может. «Вот вам наглядный уровень поддержки бизнеса местными властями. Мы вложили большие деньги в то, чтобы подготовить сады ко встрече гостей в новогодние праздники. Построили горки, залили каток, украсили Итальянское пони-кафе, ввели новогоднее меню, даже праздничную сбрую лошадям приобрели», — добавляет Сегаль. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Каслинского района. Ответ будет опубликован после получения. Сегаль потратила премию за победу в конкурсе Минсельхоза РФ «Женщина в АПК» на отсыпку дорог в Каслинском районе, которые должны обслуживаться за бюджетный счет. До этого жителям после дождей приходилось едва не тонуть в лужах. Премию в номинации «Кто, если не я?» Сегаль получила 4 октября 2023 года. Дороги Каслинского района завалены снегом Фото с telegram-канала «Все в Григорьевские сады!» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за нечищеных от снега дорог челябинские туристы не могут добраться до итальянского пони-кафе в Григорьевских садах Каслинского района. Об этом рассказала управляющая Ольга Сегаль. «6 и 7 января 2024 года, в виду плохой расчистки дорог, ведущих в Григорьевские сады Итальянское пони-кафе будет закрыто. Осуществлять доставку так же не представляется возможным», — написала Сегаль в telegram-канале «Все в Григорьевские сады!». С ее слов, дороги в Каслинском районе, где находится пони-кафе, не чистят от снега все праздники. Проехать в Григорьевские сады, как и к домам, нельзя даже на внедорожнике. Люди убирали снег своими силами, но бесконечно это продолжаться не может. «Вот вам наглядный уровень поддержки бизнеса местными властями. Мы вложили большие деньги в то, чтобы подготовить сады ко встрече гостей в новогодние праздники. Построили горки, залили каток, украсили Итальянское пони-кафе, ввели новогоднее меню, даже праздничную сбрую лошадям приобрели», — добавляет Сегаль. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Каслинского района. Ответ будет опубликован после получения. Сегаль потратила премию за победу в конкурсе Минсельхоза РФ «Женщина в АПК» на отсыпку дорог в Каслинском районе, которые должны обслуживаться за бюджетный счет. До этого жителям после дождей приходилось едва не тонуть в лужах. Премию в номинации «Кто, если не я?» Сегаль получила 4 октября 2023 года.