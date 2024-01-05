05 января 2024
04 января 2024

Челябинские туристы не могут добраться до пони-кафе из-за нечищеных дорог. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, сугроб, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, куча снега
Люди убирали снег своими силами, но бесконечно это продолжаться не может Фото:

Из-за нечищеных от снега дорог челябинские туристы не могут добраться до итальянского пони-кафе в Григорьевских садах Каслинского района. Об этом рассказала управляющая Ольга Сегаль.

«6 и 7 января 2024 года, в виду плохой расчистки дорог, ведущих в Григорьевские сады Итальянское пони-кафе будет закрыто. Осуществлять доставку так же не представляется возможным», — написала Сегаль в telegram-канале «Все в Григорьевские сады!».

С ее слов, дороги в Каслинском районе, где находится пони-кафе, не чистят от снега все праздники. Проехать в Григорьевские сады, как и к домам, нельзя даже на внедорожнике. Люди убирали снег своими силами, но бесконечно это продолжаться не может.

«Вот вам наглядный уровень поддержки бизнеса местными властями. Мы вложили большие деньги в то, чтобы подготовить сады ко встрече гостей в новогодние праздники. Построили горки, залили каток, украсили Итальянское пони-кафе, ввели новогоднее меню, даже праздничную сбрую лошадям приобрели», — добавляет Сегаль.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Каслинского района. Ответ будет опубликован после получения.

Сегаль потратила премию за победу в конкурсе Минсельхоза РФ «Женщина в АПК» на отсыпку дорог в Каслинском районе, которые должны обслуживаться за бюджетный счет. До этого жителям после дождей приходилось едва не тонуть в лужах. Премию в номинации «Кто, если не я?» Сегаль получила 4 октября 2023 года.

Дороги Каслинского района завалены снегом
Дороги Каслинского района завалены снегом
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Из-за нечищеных от снега дорог челябинские туристы не могут добраться до итальянского пони-кафе в Григорьевских садах Каслинского района. Об этом рассказала управляющая Ольга Сегаль. «6 и 7 января 2024 года, в виду плохой расчистки дорог, ведущих в Григорьевские сады Итальянское пони-кафе будет закрыто. Осуществлять доставку так же не представляется возможным», — написала Сегаль в telegram-канале «Все в Григорьевские сады!». С ее слов, дороги в Каслинском районе, где находится пони-кафе, не чистят от снега все праздники. Проехать в Григорьевские сады, как и к домам, нельзя даже на внедорожнике. Люди убирали снег своими силами, но бесконечно это продолжаться не может. «Вот вам наглядный уровень поддержки бизнеса местными властями. Мы вложили большие деньги в то, чтобы подготовить сады ко встрече гостей в новогодние праздники. Построили горки, залили каток, украсили Итальянское пони-кафе, ввели новогоднее меню, даже праздничную сбрую лошадям приобрели», — добавляет Сегаль. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Каслинского района. Ответ будет опубликован после получения. Сегаль потратила премию за победу в конкурсе Минсельхоза РФ «Женщина в АПК» на отсыпку дорог в Каслинском районе, которые должны обслуживаться за бюджетный счет. До этого жителям после дождей приходилось едва не тонуть в лужах. Премию в номинации «Кто, если не я?» Сегаль получила 4 октября 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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