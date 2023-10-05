Победитель конкурса «Женщина в АПК» на премию отсыпала дороги Каслинского района. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды поселка. Покча, дорожные рабочие, асфальт, автодорога меридиан, дрсу, ремонт дорог, асфальтирование
Отсыпать дороги Ольга Сегаль начала на следующий день после получения премии Фото:

Победитель конкурса Минсельхоза РФ «Женщина в АПК», управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль 5 октября отсыпала на премию дороги Каслинского района (Челябинская область). Как Сегаль сообщила URA.RU, до сих пор жителям после дождей приходилось едва не тонуть в лужах.

«Деньги в виде премии могу использовать по своему разумению. Решила, что пора, наконец, отсыпать дороги, которые должны обслуживаться за бюджетный счет. Поскольку этого не происходит, взяла инициативу в свои руки», — заявила URA.RU Сегаль.

Премию в номинации «Кто, если не я?» Сегаль получила в 4 октября в Москве, а на следующий день занялась отсыпкой дорог на улице Вишневой в Григорьевке. Сказала, что за весь год дорогу единожды грейдировали и отсыпали тремя машинами щебня. Этого оказалось явно недостаточно. Сегаль волнуется и по поводу других нерешенных вопросов. В Григорьевское поселение входит четыре населенных пункта. В Щербаковке начали отключать уличное освещение за неоплату электричества.

Премию Сегаль получила за успешное руководство крупным агрохолдингом с самыми северными в России интенсивными садами. Мать семерых детей, Сегаль активно внедряет новейшие технологии производства, а по ряду культур лидирует в стране. Так, у садов наиболее высокие показатели по валовому сбору черной смородины, в лидирующих позициях сады находятся по малине. В 2022 году холдинг получил звание лидера садоводства в России и СНГ.

Церемонию награждения приурочили к проведению выставки «Золотая осень». В 2023 году экспозицию организовали в стенах Московской сельхозакадемии имени Тимирязева. Премию Сегаль вручала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Курируют проведение конкурса вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отсыпку Ольга Сегаль провела, поскольку после дождя по дорогам Каслинского района не проехать и не пройти
Отсыпку Ольга Сегаль провела, поскольку после дождя по дорогам Каслинского района не проехать и не пройти
Фото:
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Победитель конкурса Минсельхоза РФ «Женщина в АПК», управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль 5 октября отсыпала на премию дороги Каслинского района (Челябинская область). Как Сегаль сообщила URA.RU, до сих пор жителям после дождей приходилось едва не тонуть в лужах. «Деньги в виде премии могу использовать по своему разумению. Решила, что пора, наконец, отсыпать дороги, которые должны обслуживаться за бюджетный счет. Поскольку этого не происходит, взяла инициативу в свои руки», — заявила URA.RU Сегаль. Премию в номинации «Кто, если не я?» Сегаль получила в 4 октября в Москве, а на следующий день занялась отсыпкой дорог на улице Вишневой в Григорьевке. Сказала, что за весь год дорогу единожды грейдировали и отсыпали тремя машинами щебня. Этого оказалось явно недостаточно. Сегаль волнуется и по поводу других нерешенных вопросов. В Григорьевское поселение входит четыре населенных пункта. В Щербаковке начали отключать уличное освещение за неоплату электричества. Премию Сегаль получила за успешное руководство крупным агрохолдингом с самыми северными в России интенсивными садами. Мать семерых детей, Сегаль активно внедряет новейшие технологии производства, а по ряду культур лидирует в стране. Так, у садов наиболее высокие показатели по валовому сбору черной смородины, в лидирующих позициях сады находятся по малине. В 2022 году холдинг получил звание лидера садоводства в России и СНГ. Церемонию награждения приурочили к проведению выставки «Золотая осень». В 2023 году экспозицию организовали в стенах Московской сельхозакадемии имени Тимирязева. Премию Сегаль вручала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Курируют проведение конкурса вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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