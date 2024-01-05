Происшествия В Свердловской области пропала 14-летняя школьница 06 января 2024 в 13:06 Размер текста - 17 + Школьница не выходит на связь с родными с пятого января Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новоуральске (закрытый город в Свердловской области) пропала 14-летняя школьница. Пятого января девочка ушла гулять, но домой так и не вернулась. «На момент пропажи была одета в черную куртку. У девочки среднее телосложение, рост около 155 см. Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пропавшей, обратитесь в дежурную часть полиции по номеру: (34370) 4-57-57», — сообщает ведомство в своей группе в соцсети «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска». Обновлено в 13:56 В полиции Новоуральска сообщили, что школьница найдена. «Жива. Противоправных действий в отношении пропавшей совершенно не было», — отметили в ведомстве. В Новоуральске (закрытый город в Свердловской области) пропала 14-летняя школьница. Пятого января девочка ушла гулять, но домой так и не вернулась. «На момент пропажи была одета в черную куртку. У девочки среднее телосложение, рост около 155 см. Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пропавшей, обратитесь в дежурную часть полиции по номеру: (34370) 4-57-57», — сообщает ведомство в своей группе в соцсети «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска». Обновлено в 13:56 В полиции Новоуральска сообщили, что школьница найдена. «Жива. Противоправных действий в отношении пропавшей совершенно не было», — отметили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям