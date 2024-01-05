Школьница не выходит на связь с родными с пятого января
В Новоуральске (закрытый город в Свердловской области) пропала 14-летняя школьница. Пятого января девочка ушла гулять, но домой так и не вернулась.
«На момент пропажи была одета в черную куртку. У девочки среднее телосложение, рост около 155 см. Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пропавшей, обратитесь в дежурную часть полиции по номеру: (34370) 4-57-57», — сообщает ведомство в своей группе в соцсети «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска».
Обновлено в 13:56
В полиции Новоуральска сообщили, что школьница найдена. «Жива. Противоправных действий в отношении пропавшей совершенно не было», — отметили в ведомстве.
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