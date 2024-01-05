Губернатор Шумков поздравил курганского ветерана с юбилеем

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил ветерана Любовь Ковелину с 95-летием. Глава региона написал поздравление в своем telegram-канале.
«Сегодня наш дорогой ветеран отмечает юбилей. Любови Петровне исполнилось 95 лет. Искренне поздравляю этого светлого человека. Спасибо за труд и пример для молодежи, крепкого здоровья вам», — написал Шумков.
Губернатор рассказал, что Любовь Ковелина воспитала «не одно поколение» жителей Катайского округа. На данный момент женщина вяжет теплые коврики для курганских бойцов специальной военной операции.
Ранее Вадим Шумков рассказал, что гордится земляками за их самоотверженность, трудолюбие и умение помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По словам губернатора, в регионе остается «еще много вопросов, которые нужно решить». Шумков поблагодарил курганцев за доверие, заботу и душевное тепло.
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