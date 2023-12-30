Губернатор Курганской области Вадим Шумков гордится земляками за их трудолюбие, самоотверженность и умение помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В этом глава региона признался в рамках поздравления граждан с Новым годом.
«У нас остается еще много вопросов, которые нужно решить в целом ряде сфер. Оглядываясь назад, на путь, который мы уже с вами не просто прошли, а пробежали, зная, как именно вы можете работать, как именно вы, сплотившись, поддерживаете наших ребят, которые участвуют в спецоперации, я уверен — справимся и с этим. Спасибо вам за ваше доверие, душевное тепло и заботу, которыми вы делитесь с теми, кто сегодня в них особенно нуждается», — сказал Вадим Шумков. Видеообращение губернатора выложено telegram-канале правительства области.
Глава региона отметил, что за пять лет совместными усилиями удалось вывести Курганскую область в число лучших территорий РФ по динамике промышленного производства и по целому ряду показателей агропромышленного комплекса. Отличные результаты область демонстрирует при строительстве и ремонте дорог и мостов. Построены сотни объектов медицины, образования, спорта и ЖКХ. В регионе в шесть раз снизилась безработица, растет качество жизни и снижается преступность. Шумков подчеркивает, что за всеми этими изменениями стоит тяжелый труд огромного числа людей, проживающих в Курганской области.
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