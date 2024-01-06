В Екатеринбурге при столкновении скорой и легковушки пострадали два медика

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Машина скорой помощи. Курган , бсмп, фельдшер, машина скорой помощи, мед помощь, вызов врача, ковид 19, скорая помошь
Пострадавших доставили в медучреждение для оказания помощи Фото:

В Екатеринбурге два медицинских работника пострадали в ДТП. На пересечении улиц Татищева — Токарей столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи.

«В результате ДТП травмы получили два медицинских работника. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания помощи», — заявили в областном управлении ГИБДД.

Днем 6 января 20-летний водитель на Lada Granta, двигаясь на зеленый свет светофора, не предоставил преимущество машине скорой помощи. Карета с медиками ехала с мигалками и звуковыми маяками. Водитель отечественного транспортного средства затормозил в последний момент, но избежать столкновения не удалось.

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В Екатеринбурге два медицинских работника пострадали в ДТП. На пересечении улиц Татищева — Токарей столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. «В результате ДТП травмы получили два медицинских работника. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания помощи», — заявили в областном управлении ГИБДД. Днем 6 января 20-летний водитель на Lada Granta, двигаясь на зеленый свет светофора, не предоставил преимущество машине скорой помощи. Карета с медиками ехала с мигалками и звуковыми маяками. Водитель отечественного транспортного средства затормозил в последний момент, но избежать столкновения не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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