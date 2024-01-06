В Екатеринбурге при столкновении скорой и легковушки пострадали два медика

06 января 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Пострадавших доставили в медучреждение для оказания помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге два медицинских работника пострадали в ДТП. На пересечении улиц Татищева — Токарей столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. «В результате ДТП травмы получили два медицинских работника. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания помощи», — заявили в областном управлении ГИБДД. Днем 6 января 20-летний водитель на Lada Granta, двигаясь на зеленый свет светофора, не предоставил преимущество машине скорой помощи. Карета с медиками ехала с мигалками и звуковыми маяками. Водитель отечественного транспортного средства затормозил в последний момент, но избежать столкновения не удалось.

В Екатеринбурге два медицинских работника пострадали в ДТП. На пересечении улиц Татищева — Токарей столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. «В результате ДТП травмы получили два медицинских работника. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания помощи», — заявили в областном управлении ГИБДД. Днем 6 января 20-летний водитель на Lada Granta, двигаясь на зеленый свет светофора, не предоставил преимущество машине скорой помощи. Карета с медиками ехала с мигалками и звуковыми маяками. Водитель отечественного транспортного средства затормозил в последний момент, но избежать столкновения не удалось.