В Екатеринбурге при столкновении скорой и легковушки пострадали два медика

В Екатеринбурге два медицинских работника пострадали в ДТП. На пересечении улиц Татищева — Токарей столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи.
«В результате ДТП травмы получили два медицинских работника. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания помощи», — заявили в областном управлении ГИБДД.
Днем 6 января 20-летний водитель на Lada Granta, двигаясь на зеленый свет светофора, не предоставил преимущество машине скорой помощи. Карета с медиками ехала с мигалками и звуковыми маяками. Водитель отечественного транспортного средства затормозил в последний момент, но избежать столкновения не удалось.
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