Происшествия ДТП В Екатеринбурге легковушка протаранила скорую с мигалкой Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи в Екатеринбурге 06 января 2024 в 12:43 Размер текста - 17 + Машина скорой помощи попала в ДТП на улице Татищева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи. Инцидент произошел на улице Татищева. «Мы ехали по Татищева, пропустили скорую, которая с мигалками ехала по Токарей. Пока мы разворачивались, на Татищева произошло ДТП. Легковушка не пропустила медиков», — пишет Е1 со ссылкой на читателя. Редакция URA.RU обратилась в ОГИДББ УМВД России по Екатеринбургу. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста агентства никто не ответил. В Екатеринбурге столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи. Инцидент произошел на улице Татищева. «Мы ехали по Татищева, пропустили скорую, которая с мигалками ехала по Токарей. Пока мы разворачивались, на Татищева произошло ДТП. Легковушка не пропустила медиков», — пишет Е1 со ссылкой на читателя. Редакция URA.RU обратилась в ОГИДББ УМВД России по Екатеринбургу. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста агентства никто не ответил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям