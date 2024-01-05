05 января 2024

В Екатеринбурге легковушка протаранила скорую с мигалкой

Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, гаи, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима
Машина скорой помощи попала в ДТП на улице Татищева Фото:

В Екатеринбурге столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи. Инцидент произошел на улице Татищева.

«Мы ехали по Татищева, пропустили скорую, которая с мигалками ехала по Токарей. Пока мы разворачивались, на Татищева произошло ДТП. Легковушка не пропустила медиков», — пишет Е1 со ссылкой на читателя.

Редакция URA.RU обратилась в ОГИДББ УМВД России по Екатеринбургу. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста агентства никто не ответил.

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В Екатеринбурге столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи. Инцидент произошел на улице Татищева. «Мы ехали по Татищева, пропустили скорую, которая с мигалками ехала по Токарей. Пока мы разворачивались, на Татищева произошло ДТП. Легковушка не пропустила медиков», — пишет Е1 со ссылкой на читателя. Редакция URA.RU обратилась в ОГИДББ УМВД России по Екатеринбургу. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста агентства никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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