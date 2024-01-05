В Екатеринбурге легковушка протаранила скорую с мигалкой

Машина скорой помощи попала в ДТП на улице Татищева
В Екатеринбурге столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи. Инцидент произошел на улице Татищева.
«Мы ехали по Татищева, пропустили скорую, которая с мигалками ехала по Токарей. Пока мы разворачивались, на Татищева произошло ДТП. Легковушка не пропустила медиков», — пишет Е1 со ссылкой на читателя.
Редакция URA.RU обратилась в ОГИДББ УМВД России по Екатеринбургу. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста агентства никто не ответил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.