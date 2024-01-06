СКР: братья, избившие девочку в Нижнем Тагиле, оказались из семьи мигрантов

06 января 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Родители мальчиков, которые покалечили девочку-сироту, прибыли на заработки из Азербайджана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Родители пятиклассников Камала и Рашада, которые избили девочку-сироту в Нижнем Тагиле, оказались трудовыми мигрантами из Азербайджана. Об этом сообщили в СКР. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил URA.RU эту информацию. Однако он отметил, что родители братьев уже много лет являются гражданами РФ. Оба не судимы. Мама — домохозяйка, а глава семьи работает прорабом на местном предприятии и водителем такси. «Установлено, что к избиению детей причастны не достигшие возраста уголовной ответственности двое несовершеннолетних из семьи трудовых мигрантов, прибывшей в Россию из Азербайджана. В связи с этим следствие в рамках уголовного дела продолжает собирать характеризующие сведения об этих лицах. По результатам судебно-медицинской экспертизы пострадавшей девочки будет сделан окончательный вывод о характере причиненного ей вреда, а также его уголовно-правовой квалификации», — говорится в посте в официальном telegram-канале СКР. ЧП случилось 29 декабря возле школы №56. По предварительным данным, Рашад и Камал в присутствии своей матери Ферганы и одноклассников ударили мальчика и избили девочку-сироту. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Лишь спустя несколько дней — когда о ситуации стали писать блогеры и СМИ — СКР завел уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мальчики поставлены на учет в ПДН, их также хотят временно изолировать. А в отношении родителей Рашада и Камала возбуждено административное производство о ненадлежащем воспитании детей (наказание — предупреждение или штраф до 500 рублей). Фергана также может стать фигурантом уголовного дела. Известно, что она как минимум не мешала своим сыновьям бить одноклассницу. Вся актуальная информация об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители пятиклассников Камала и Рашада, которые избили девочку-сироту в Нижнем Тагиле, оказались трудовыми мигрантами из Азербайджана. Об этом сообщили в СКР. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил URA.RU эту информацию. Однако он отметил, что родители братьев уже много лет являются гражданами РФ. Оба не судимы. Мама — домохозяйка, а глава семьи работает прорабом на местном предприятии и водителем такси. «Установлено, что к избиению детей причастны не достигшие возраста уголовной ответственности двое несовершеннолетних из семьи трудовых мигрантов, прибывшей в Россию из Азербайджана. В связи с этим следствие в рамках уголовного дела продолжает собирать характеризующие сведения об этих лицах. По результатам судебно-медицинской экспертизы пострадавшей девочки будет сделан окончательный вывод о характере причиненного ей вреда, а также его уголовно-правовой квалификации», — говорится в посте в официальном telegram-канале СКР. ЧП случилось 29 декабря возле школы №56. По предварительным данным, Рашад и Камал в присутствии своей матери Ферганы и одноклассников ударили мальчика и избили девочку-сироту. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Лишь спустя несколько дней — когда о ситуации стали писать блогеры и СМИ — СКР завел уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мальчики поставлены на учет в ПДН, их также хотят временно изолировать. А в отношении родителей Рашада и Камала возбуждено административное производство о ненадлежащем воспитании детей (наказание — предупреждение или штраф до 500 рублей). Фергана также может стать фигурантом уголовного дела. Известно, что она как минимум не мешала своим сыновьям бить одноклассницу. Вся актуальная информация об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.