СКР готовит новое дело из-за избиения школьницы в Нижнем Тагиле детьми мигрантов

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
СКР может возбудить новое уголовное дело в отношении должностных лиц по ст. 293 УК РФ Фото:
новость из сюжета
Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле

Следственный комитет России готовится возбудить новое уголовное дело из-за избиения братьями-азербайджанцами из семьи трудовых мигрантов Камалом и Рашадом школьницы-сироты в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщает ведомство.

«Следственными органами организовано проведение процессуальной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в посте в официальном telegram-канале СКР. «Будет дана оценка действиям должностных лиц системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики», — отметили силовики.

ЧП случилось 29 декабря возле школы №56. По предварительным данным, Рашад и Камал в присутствии своей матери Ферганы и одноклассников ударили мальчика и избили девочку-сироту. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Лишь спустя несколько дней — когда о ситуации стали писать блогеры и СМИ — силовики завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Мальчики поставлены на учет в ПДН, их также хотят временно изолировать. А в отношении родителей Рашада и Камала возбуждено административное производство о ненадлежащем воспитании детей (наказание — предупреждение или штраф до 500 рублей). Фергана также может стать фигурантом уголовного дела. Известно, что она как минимум не мешала своим сыновьям бить одноклассницу. Вся актуальная информация об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.

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Следственный комитет России готовится возбудить новое уголовное дело из-за избиения братьями-азербайджанцами из семьи трудовых мигрантов Камалом и Рашадом школьницы-сироты в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщает ведомство. «Следственными органами организовано проведение процессуальной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в посте в официальном telegram-канале СКР. «Будет дана оценка действиям должностных лиц системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики», — отметили силовики. ЧП случилось 29 декабря возле школы №56. По предварительным данным, Рашад и Камал в присутствии своей матери Ферганы и одноклассников ударили мальчика и избили девочку-сироту. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Лишь спустя несколько дней — когда о ситуации стали писать блогеры и СМИ — силовики завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мальчики поставлены на учет в ПДН, их также хотят временно изолировать. А в отношении родителей Рашада и Камала возбуждено административное производство о ненадлежащем воспитании детей (наказание — предупреждение или штраф до 500 рублей). Фергана также может стать фигурантом уголовного дела. Известно, что она как минимум не мешала своим сыновьям бить одноклассницу. Вся актуальная информация об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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