FT: цели G20 требуют ослабления антироссийских санкций

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Интересы западных стран могут привести к ослаблению санкций против РФ, пишет FT Фото:
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Планы G20 по ускорению международных платежей могут привести к ослаблению эффективности антироссийских санкций. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Стремление „Большой двадцатки“ ускорить международные платежи может привести к финансовым преступлениям и затруднить соблюдение санкций против России и других государств», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в плане G20 не предусмотрена возможность блокировки транзакций в режиме реального времени, что является обязательным требованием для большинства санкционных программ США.

Ранее совет Евросоюза принял 12-й пакет санкций против РФ с целью дальнейшего ослабления ее экономической и военной мощи, а также предотвращения обхода ранее введенных ограничений. Детали нового пакета санкицй собраны в материале URA.RU.

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Планы G20 по ускорению международных платежей могут привести к ослаблению эффективности антироссийских санкций. Об этом пишет британская газета Financial Times. «Стремление „Большой двадцатки“ ускорить международные платежи может привести к финансовым преступлениям и затруднить соблюдение санкций против России и других государств», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в плане G20 не предусмотрена возможность блокировки транзакций в режиме реального времени, что является обязательным требованием для большинства санкционных программ США. Ранее совет Евросоюза принял 12-й пакет санкций против РФ с целью дальнейшего ослабления ее экономической и военной мощи, а также предотвращения обхода ранее введенных ограничений. Детали нового пакета санкицй собраны в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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