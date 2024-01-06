06 января 2024

Из «Екатеринбург-ЭКСПО» срочно эвакуировали людей

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Закрытие Международного фестиваля студенческого спорта. Екатеринбург, екатеринбург экспо, конгресс холл
Людей эвакуировали из «Екатеринбург — ЭКСПО» из-за срабатывания пожарной сигнализации Фото:

Утром 7 января из здания «Екатеринбург-ЭКСПО» эвакуировали 500 человек из-за срабатывания пожарной сигнализации. Срабатывание оказалось ложным, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

«Сегодня в 10:45 поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в выставочном центре „Екатеринбург-ЭКСПО“. Из здания были эвакуированы 500 человек. Дежурившие на месте пожарные проверили помещения. Признаков пожара не было обнаружено», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что именно из-за ложного срабатывания люди были эвакуированы.

Сейчас около «Екатеринбург-ЭКСПО» скопилась очередь, так как парк заканчивает новогоднюю программу уже 8 января. Новогодняя программа «Экспо Елка» открылась в парке 23 декабря.

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Утром 7 января из здания «Екатеринбург-ЭКСПО» эвакуировали 500 человек из-за срабатывания пожарной сигнализации. Срабатывание оказалось ложным, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. «Сегодня в 10:45 поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в выставочном центре „Екатеринбург-ЭКСПО“. Из здания были эвакуированы 500 человек. Дежурившие на месте пожарные проверили помещения. Признаков пожара не было обнаружено», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что именно из-за ложного срабатывания люди были эвакуированы. Сейчас около «Екатеринбург-ЭКСПО» скопилась очередь, так как парк заканчивает новогоднюю программу уже 8 января. Новогодняя программа «Экспо Елка» открылась в парке 23 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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