В кальянной в Домодедове взорвалась граната

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Граната взорвалась в кальянной подмосковного города Домодедово Фото:

В кальянной города Домодедово (Московская область) произошел взрыв гранаты. Об этом рассказали в экстренных службах.

«В помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что взрыв возник в помещении кальянной на улице Гагарина. В результате ЧП пострадали трое людей. На месте происшествия работают экстренные службы.

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В кальянной города Домодедово (Московская область) произошел взрыв гранаты. Об этом рассказали в экстренных службах. «В помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что взрыв возник в помещении кальянной на улице Гагарина. В результате ЧП пострадали трое людей. На месте происшествия работают экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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