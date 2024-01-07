В кальянной в Домодедове взорвалась граната

Граната взорвалась в кальянной подмосковного города Домодедово
В кальянной города Домодедово (Московская область) произошел взрыв гранаты. Об этом рассказали в экстренных службах.
«В помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что взрыв возник в помещении кальянной на улице Гагарина. В результате ЧП пострадали трое людей. На месте происшествия работают экстренные службы.
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