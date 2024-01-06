06 января 2024

На трассе под Екатеринбургом произошло массовое ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи Фото:

Днем 7 января на Кольцовском тракте под Екатеринбургом произошло массовое ДТП. Образовалась длинная пробка. Информация об этом появилась в сети.

«На Кольцовском тракте недалеко от отеля „Рамада“ произошло жесткое ДТП. Столкнулись несколько автомобилей», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Очередь из машин растянулась на 2,5 километра.

На месте происшествия работают сотрудники скорой медицинской помощи и спасатели. На записи с места происшествия заметно, что две машины серьезно пострадали — у одной из них дымится двигатель.

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Днем 7 января на Кольцовском тракте под Екатеринбургом произошло массовое ДТП. Образовалась длинная пробка. Информация об этом появилась в сети. «На Кольцовском тракте недалеко от отеля „Рамада“ произошло жесткое ДТП. Столкнулись несколько автомобилей», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Очередь из машин растянулась на 2,5 километра. На месте происшествия работают сотрудники скорой медицинской помощи и спасатели. На записи с места происшествия заметно, что две машины серьезно пострадали — у одной из них дымится двигатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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