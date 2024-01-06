В Челябинске из-за утечки газа сгорел маршрутный автобус

Водитель сгоревшего ПАЗика не пострадал (фото из архива)
В Челябинске на автостоянке в поселке Новосинеглазово сгорел дотла маршрутный автобус ПАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
«Поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса ПАЗ в Новосинеглазово по улице Горной. Установлено, что из-за неисправности газового оборудования произошло возгорание паров газа», — заявили в ведомстве.
В ГУ МЧС отметили, что в результате пожара автобус был уничтожен, повреждено лакокрасочное покрытие рядом стоящего автобуса ПАЗ. Пожар на данный момент ликвидирован, пострадавших нет. Причину ЧП предстоит установить сотрудникам отделения дознания.
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