В 2023 году Свердловскую область посетило больше трех миллионов туристов

07 января 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Многих туристов интересуют экскурсии на промышленные предприятия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В 2023 году Свердловскую область посетило более трех миллионов туристов, а загрузка гостиниц составила 75—80%. Об этом сообщила директор департамента по развитию туризма региона Эльмира Туканова. «В среднем загрузка гостиниц в прошлом году составила порядка 75—80%, что на 10—15% выше 2022 года. В 2024 году перед нами стоит задача увеличения турпотока в Свердловскую область, особенно въездного туризма», — приводит слова Эльмиры Тукановой департамент информационной политики региона. Рост турпотока в Свердловскую область намеренны обеспечить за счет туристов из стран СНГ. Большой популярностью среди гостей региона пользуются программы промышленного туризма. За 2023 год на «Ураласбест», Староуткинский металлургический завод, «Фарфор Сысерти», «Святогор», «Уральский мрамор» и другие предприятия пришли с экскурсией 25 тысяч человек. В регионе за год было аттестовано больше 70 экскурсоводов и гидов-переводчиков, больше всего в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

В 2023 году Свердловскую область посетило более трех миллионов туристов, а загрузка гостиниц составила 75—80%. Об этом сообщила директор департамента по развитию туризма региона Эльмира Туканова. «В среднем загрузка гостиниц в прошлом году составила порядка 75—80%, что на 10—15% выше 2022 года. В 2024 году перед нами стоит задача увеличения турпотока в Свердловскую область, особенно въездного туризма», — приводит слова Эльмиры Тукановой департамент информационной политики региона. Рост турпотока в Свердловскую область намеренны обеспечить за счет туристов из стран СНГ. Большой популярностью среди гостей региона пользуются программы промышленного туризма. За 2023 год на «Ураласбест», Староуткинский металлургический завод, «Фарфор Сысерти», «Святогор», «Уральский мрамор» и другие предприятия пришли с экскурсией 25 тысяч человек. В регионе за год было аттестовано больше 70 экскурсоводов и гидов-переводчиков, больше всего в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.